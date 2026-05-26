대낮 서울 한복판서 고가 붕괴 3명 참변

서소문고가 안전점검 중 사고

구조된 3명 병원 옮겨 치료 중

이미지 확대 서울 서대문구 서소문고가차도 철거 현장에서 26일 오후 2시 32분쯤 다리 상판이 무너지는 사고가 발생했다. 이 사고로 현장 작업자 3명이 숨졌다.

도준석 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 서울 서대문구 서소문고가차도 철거 현장에서 26일 오후 2시 32분쯤 다리 상판이 무너지는 사고가 발생했다. 이 사고로 현장 작업자 3명이 숨졌다.

도준석 전문기자

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세줄 요약 서울 서대문구 서소문고가차도 철거 현장에서 공중비계와 거더 일부가 무너져 작업자 3명이 숨지고 3명이 다쳤다. 1966년 준공된 노후 고가를 철거하던 막바지에 발생한 사고로 도심 공사 안전관리와 재발 방지 대책 필요성이 커졌다. 서소문고가차도 철거 현장 붕괴, 작업자 3명 사망

안전점검 중 공중비계·거더 일부 무너짐

노후 교량 철거 막바지, 도심 안전 우려 확산

2026-05-27 1면

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서울 도심 한복판에서 60년 된 노후 고가차도를 철거하던 중 철근 구조물이 붕괴하면서 작업자 3명이 숨지는 사고가 발생했다. 철거 공사 막바지 단계에서 발생한 갑작스러운 붕괴로 자칫 더 많은 인명 피해로 이어질 수도 있었다는 점에서 도심 공사 현장의 안전 관리 우려가 커지고 있다.26일 오후 2시 30분쯤 서대문구 미근동 서소문고가차도 철거 현장에서 안전점검 작업 중 공중비계(공사용 임시 가설물)와 거더(교량 상부 구조물을 지지하는 보) 일부가 무너지는 사고가 발생했다.이 사고로 현장 작업자 60대 남성 2명과 50대 남성 1명이 숨졌다. 부상자 3명도 구조돼 인근 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다. 당시 현장에는 공사 관계자 13명이 있었으며 이 가운데 7명이 붕괴 직전 대피했다.소방당국은 사고 직후 대응 1단계를 발령하고 소방차 16대와 구급차 5대, 인력 60여명을 투입했다. 소방 관계자는 “고가 철거 현장에서 초기 침하가 발생한 뒤 안전점검 과정에서 붕괴로 이어진 것으로 추정된다”고 밝혔다. 사고 여파로 열차 운행에도 차질이 빚어졌다. 한국철도공사(코레일)는 “서울시 발주 공사 중인 서소문 고가차도 사고로 인해 서울역~신촌역 구간 열차 운행이 중지됐다”고 밝혔다.서울시는 사고 당일 새벽 철도 구간 슬래브(바닥 구조물) 절단 작업 과정에서 약 2.9㎝ 단차로 고가 일부가 주저앉자 오후 2시부터 긴급 안전진단에 착수한 상태였다. 현장에는 시 관계자와 감리단, 안전진단 업체, 외부 구조 전문가 등이 참여해 구조 안전성을 점검하고 있었다.1966년 준공된 서소문고가차도는 길이 335m, 폭 14.9m 규모로 충정로역과 시청역을 잇는 총 18개의 교각으로 구성된 도로다. 노후된 탓에 교량 상판을 받치는 보(梁) 안팎의 파손 및 콘크리트 강도 저하 등으로 2019년 콘크리트가 떨어지는 사고가 발생했다. 같은 해 정밀안전진단 결과 ‘안전성 미달’에 달하는 D등급 판정을 받았다. 이후에도 2021년 바닥판 탈락, 2024년 보 콘크리트 탈락과 보 강선 파손 등 사고가 끊이지 않았다. 이에 서울시는 시설 수명이 다해 단순 보수공사만으로는 안전 관리 한계에 도달했다고 판단해 철거를 결정했고, 지난해 9월부터 전면 통제를 하고 본격적인 공사를 시작했다. 철거 공사는 6월 초 마무리될 예정이었으며 현재 공정률은 89%다. 시는 2028년 2월까지 신설 공사를 마무리할 계획이었다.경찰과 고용노동부는 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반 여부에 대한 조사를 시작했다. 시 관계자는 “현재 현장 안전 조치와 추가 낙하 방지 조치를 하고 있으며, 정확한 사고 발생 원인과 경위를 확인 중”이라﻿고 밝혔다.인근 주민들도 놀란 가슴을 쓸어내렸다. 인근에서 카페를 운영하는 한모(38)씨는 “쾅 하는 큰 소리가 나서 일반 공사 소리와는 다르다고 느꼈다”며 “원래도 구조물이 불안해 보였다. 기차가 지날 때마다 진동이 느껴졌고 상가 일부에는 균열이 생기기도 했다”고 전했다.이재명 대통령은 사고를 보고받고 “사고 수습과 부상자 치료에 만전을 다해야 한다”고 지시했다고 강유정 청와대 수석대변인이 전했다. 이 대통령은 이 사고로 유명을 달리한 피해자에게 안타까움을 표하며 사고 원인을 엄정히 조사하고 추후 재발 방지를 위한 대책도 철저히 마련하라고 지시했다.6·3 지방선거 서울시장에 출마한 여야 후보들은 선거운동을 중단하고 사고 현장을 찾았다. 정원오 더불어민주당 후보는 “피해가 최소화되고 구조도 빨리 끝나길 바라는 마음으로 달려왔다”고 밝혔다. 현장을 찾은 오세훈 국민의힘 후보도 서울시 재난안전실장을 통해 사고 상황을 파악하고 구조와 수습에 만전을 기해 줄 것을 당부한 것으로 알려졌다.