전 직장 대표 흉기로 살해 혐의 60대 검거…구속영장 신청

세줄 요약 경남 거창에서 과거 근무하던 버스회사 대표를 흉기로 살해한 60대가 긴급체포됐다. 경찰은 업무상 갈등이 범행 배경으로 보인다고 밝혔고, 도주한 피의자를 전국 공조로 추적해 검거한 뒤 구속영장을 신청했다. 전 직장 대표 흉기 살해 혐의 60대 긴급체포

업무상 갈등 배경 추정, 도주 뒤 원주서 검거

경찰, 진술 거부 속 압수물 분석과 영장 신청

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과거 근무했던 버스회사 대표를 흉기로 살해한 60대가 경찰에 붙잡혔다.경남 거창경찰서는 살인 혐의로 60대 A씨를 긴급체포하고 구속영장을 신청했다고 26일 밝혔다.A씨는 지난 23일 오후 11시 30분쯤 거창군의 한 버스 정비소에서 과거 직장 대표인 70대 B씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다.경찰은 A씨가 과거 해당 버스회사에 근무하던 시절부터 이어진 업무상 갈등으로 인해 범행을 저지른 것으로 보고 있다.범행 직후 A씨는 차량을 이용해 도주했으나 약 4시간 뒤인 24일 오전 3시 55분쯤 강원 원주시 일대 국도변에서 경찰에 의해 긴급 체포됐다. 경찰은 도주 차량을 특정한 뒤 전국 공조 수사를 통해 A씨 동선을 추적, 검거했다.A씨는 현재 경찰 조사에서 진술을 거부하고 있는 것으로 알려졌다.경찰은 압수물 분석 등을 통해 정확한 범행 동기와 경위를 조사하고 있다.경찰 관계자는 “사안의 중대성을 고려해 구속영장을 신청했다”고 밝혔다.