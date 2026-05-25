“5·18 모욕” “스벅 불매 강요” 맞불 고발전으로 비화한 ‘스벅 사태’

정용진 고발한 시민단체, 李 대통령도 고발

이미지 확대 25일 서울 시내의 한 스타벅스 매장 모습. 2026.5.25 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 25일 서울 시내의 한 스타벅스 매장 모습. 2026.5.25 연합뉴스

세줄 요약 스타벅스 ‘탱크데이’ 이벤트를 둘러싼 논란이 5·18 모욕과 불매 강요 공방으로 확산됐다. 시민단체는 이재명 대통령과 장관·여당 대표를 고발했고, 다른 단체도 정용진 회장 등을 고발했다. 경찰은 서울·광주 사건을 병합해 수사하며 고소인 조사를 이어가고 있다. 스타벅스 탱크데이 논란, 5·18 모욕 공방 확산

시민단체, 대통령·장관·여당 대표 고발

경찰, 서울·광주 사건 병합 수사와 조사 진행

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스타벅스코리아의 ‘탱크데이’ 이벤트를 둘러싼 논란이 고발전으로 비화하고 있다. 앞서 정용진 신세계그룹 회장 등을 고발한 시민단체는 스타벅스를 강하게 비판한 이재명 대통령에 대해서도 ‘불매를 강요한다’면서 고발장을 제출했다. 경찰은 정 회장 등에 대한 추가 고소인 조사를 진행하고 있다.5일 서울경찰청에 따르면 시민단체 서민민생대책위원회는 이 대통령과 윤호중 행정안전부 장관, 정성호 법무부 장관, 안규백 국방부 장관, 정청래 더불어민주당 대표 등 5명을 직권남용·강요·업무방해·공직선거법 위반 등 혐의로 경찰에 고발했다.서민위는 “이 대통령이 공권력을 남용해 행정부 등에 불매 운동을 강요하고 있다”면서 선거를 앞두고 정치적 중립성과 공정성을 훼손했다고 주장했다.서민위는 앞서 정용진 신세계그룹 회장과 손정현 전 스타벅스코리아 대표에 대해서도 모욕·명예훼손 등 혐의로 서울청에 고발한 바 있다.자유통일당도 오는 26일 오전 서울 종로구 서울경찰청 앞에서 기자회견을 열고 이 대통령과 윤 장관을 직권남용 혐의로 고발할 계획이다.한편 경찰은 정 회장과 손정현 전 스타벅스코리아 대표 등을 고소한 5·18 민주화운동 유공자를 대상으로 추가 고소인 조사를 진행한다.앞서 박하성씨 등 5명은 정 회장과 손 전 대표 등이 5·18 민주화운동을 왜곡하고 비방했다며 모욕 및 5·18 민주화운동 등에 관한 특별법 위반 등 혐의로 고소했다.경찰은 스타벅스 ‘탱크데이’ 논란과 관련해 서울과 광주에 접수된 고소·고발 사건을 병합해 수사하고 있는데, 서울경찰청 공공범죄수사대가 광주로 내려가 고소인을 조사하고 있는 것으로 알려졌다.