진주 폐차장 화재 9시간여 만에 완진…인명 피해는 없어

건물 1동·폐차 20여대 소실

이미지 확대 화재 현장. 2026.5.22. 경남소방본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 화재 현장. 2026.5.22. 경남소방본부 제공

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경남 진주의 한 폐차장에서 불이 나 수억 원대 재산 피해가 났다.22일 소방당국에 따르면 전날 오후 10시 15분쯤 진주시 대곡면 단목리의 한 자동차 재활용 폐차장에서 불이 났다. 불은 폐차장 건물 내부에 쌓여 있던 차량 등으로 빠르게 번졌다.화재 당시 내부에 근무자나 방문객이 없어 인명 피해는 발생하지 않았다. 불은 인근 주민이 화염과 연기를 목격하고 신고하면서 알려졌다.소방당국은 오후 10시 54분쯤 관할 소방서 인력 전체가 출동하는 ‘대응 1단계’를 발령하고 장비 41대와 인력 105명을 투입해 진화에 나섰다. 이어 22일 오전 3시 4분쯤 대응 1단계를 해제했고, 오전 4시 43분쯤 큰 불길을 잡았다.다만 폐차 차량이 다수 적재된 현장 특성상 잔불 정리에 시간이 걸리면서 화재는 발생 약 9시간 28분 만인 이날 오전 7시 43분쯤 완전히 꺼졌다.이 불로 1983㎡(약 600평) 규모의 폐차장 건물 1동이 소실되고 폐차 차량 약 20대가 불에 타 소방서 추산 2억 2940만원 상당의 재산 피해가 발생했다. 피해액은 추가 조사에 따라 변동될 가능성이 있다.경찰과 소방당국은 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.