여고생 피살사건 등 잇단 강력범죄에… 귀갓길 학원가에 경찰관 집중 배치

22일부터 7월 말까지 학원·초등학교 주변 16곳에 경찰관 30여명 배치

오후 8~10시 학원 밀집가 순찰차·도보순찰 강화…통학로 안전 점검도

이미지 확대 자치경찰단은 22일부터 7월 31일까지 10주간 제주시와 서귀포시 학원 밀집지역과 초등학교 주변 등 16곳에 경찰관 30여 명을 배치한다. 제주도자치경찰단 제공 닫기 이미지 확대 보기 자치경찰단은 22일부터 7월 31일까지 10주간 제주시와 서귀포시 학원 밀집지역과 초등학교 주변 등 16곳에 경찰관 30여 명을 배치한다. 제주도자치경찰단 제공

이미지 확대 야간 순찰활동하는 제주도 자치경찰단의 모습. 제주도자치경찰단 제공 닫기 이미지 확대 보기 야간 순찰활동하는 제주도 자치경찰단의 모습. 제주도자치경찰단 제공

세줄 요약 광주 여고생 피살과 도내 여학생 납치 미수 등 강력범죄가 잇따르자 제주 자치경찰단이 학원가와 통학로를 중심으로 야간 집중 순찰에 나섰다. 22일부터 10주간 16곳에 경찰 30여명을 배치하고, CCTV·비상벨·가로등 점검과 교육청·경찰청 협업도 병행했다. 강력범죄 잇따르자 학원가 야간 순찰 강화

제주시·서귀포시 16곳에 경찰 30여명 배치

CCTV·비상벨·가로등 점검과 공동 대응

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최근 광주 여고생 피살사건 뿐 아니라 도내 10대 여학생 납치 미수사건이 잇따라 발생한 가운데 제주도 자치경찰단이 학원가와 통학로를 중심으로 야간 집중 순찰에 나선다.최근 잇단 강력범죄로 인한 학생·학부모의 불안을 줄이고, 학원 수업이 끝나는 시간대 귀갓길을 지키기 위해서다.자치경찰단은 22일부터 7월 31일까지 10주간 제주시와 서귀포시 학원 밀집지역과 초등학교 주변 등 16곳에 경찰관 30여명을 배치한다고 22일 밝혔다.특히 학원이 밀집한 6개 지역에는 오후 8시부터 10시까지 제복 경찰관이 순찰차와 도보 순찰을 병행하며 가시적 순찰 활동을 벌인다. 학원가 골목길과 공원, 공중화장실 등 범죄 취약지역도 함께 점검한다.통학로 안전시설 점검도 병행된다. 자치경찰단은 제주도 안전건강실 폐쇄회로(CC)TV 관제센터와 협업해 학원가와 통학로를 실시간 모니터링하고, 비상벨과 방범용 폐쇄회로(CC)TV 작동 여부, 가로등 조도 상태 등을 집중 점검할 계획이다. 문제 사항은 즉시 담당 부서에 통보해 개선 조치한다.제주경찰청과는 이상동기 범죄나 흉기 소지 신고 발생 시 공동 대응 체계를 가동한다. 제주도교육청과는 야간 귀가 안전수칙과 범죄 예방 행동요령을 담은 가정통신문을 배포할 예정이다.주민자치경찰대와 방범순찰대 등 150여명도 순찰 활동에 참여해 주 2~3회 학원가 주변 공원과 골목길 등을 점검하며 학생 귀가 지도를 지원한다.이철우 자치경찰단 생활안전과장은 “학생들이 학원 수업을 마치고 안심하고 귀가할 수 있도록 현장 중심 순찰을 강화하겠다”며 “통학로 안전시설 점검도 함께 추진해 위험 요소를 신속히 개선하겠다”고 말했다.