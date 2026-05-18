“길 가던 여성에 주먹 날려” 20대男, 강남 한복판서 묻지마 폭행…시민들이 제압

일면식도 없는 여성 폭행…전치 2주 부상

강남경찰서, 상해·폭행 혐의로 구속

이미지 확대 서울 강남 한복판에서 처음 본 여성을 무차별 폭행한 20대 남성이 구속됐다. TV조선 뉴스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 서울 강남 한복판에서 처음 본 여성을 무차별 폭행한 20대 남성이 구속됐다. TV조선 뉴스 캡처

세줄 요약 서울 강남 신논현역 인근 골목에서 20대 남성이 술을 마신 뒤 처음 본 여성을 주먹으로 때려 쓰러뜨렸고, 시민들이 달아나는 남성을 제압했다. 피해 여성은 전치 2주의 상해를 입었고, 제압 과정에서 시민 1명도 턱을 다쳤다. 경찰은 남성을 구속해 범행 경위를 조사하고 있다. 강남 신논현역 인근 묻지마 폭행 발생

처음 본 여성 얼굴 가격, 시민 제압

피해 여성 전치 2주, 남성 구속 수사

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서울 강남 한복판에서 처음 본 여성을 무차별 폭행한 20대 남성이 구속됐다.18일 서울 강남경찰서는 상해·폭행 혐의를 받는 20대 남성 A씨를 최근 구속했다고 밝혔다.A씨는 지난 12일 오후 8시 30분쯤 강남구 신논현역 인근 골목에서 일면식도 없는 여성 B씨를 폭행한 혐의를 받는다.당시 A씨는 술을 마신 뒤 음식점에서 나와 길을 지나던 B씨의 얼굴을 주먹으로 가격했다. B씨는 바닥에 그대로 쓰러졌다.현장에 있던 시민들은 달아나려는 A씨를 뒤쫓아 제압했고, 신고를 받고 출동한 경찰이 A씨를 현행범으로 체포했다.B씨는 TV조선과의 인터뷰에서 “계단에서 내려오자마자 방향이 어디인지도 모르게 순식간에 일이 일어났다”면서 “정신을 잃었다. 정신을 차려보니 피를 막 흘리고 있었다”고 당시 상황을 설명했다.피해 여성 B씨는 전치 2주의 상해를 입었다. 또한 A씨를 제압하는 과정에서 남성 1명도 턱 부위를 다친 것으로 파악됐다.A씨는 경찰 조사에서 “누군가가 나를 쳐다보는 것 같았다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.경찰은 A씨를 구속해 구체적인 사건 경위를 조사하고 있다.