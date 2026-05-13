“직업 본능”…쉬는 날 자전거 타던 경찰관, 행주대교 투신 시도 女 구조

다리 난간 앞 앉아있던 女…자살 시도 이력 있어

말 걸며 안전한 곳으로 이동…경찰관들에 인계

이미지 확대 운정호수지구대 김지수 경위·투신 시도 여성 발견 장소. 파주경찰서 제공 닫기 이미지 확대 보기 운정호수지구대 김지수 경위·투신 시도 여성 발견 장소. 파주경찰서 제공

이미지 확대 구미경찰서 김라영 경사. 구미경찰서 제공 닫기 이미지 확대 보기 구미경찰서 김라영 경사. 구미경찰서 제공

세줄 요약 파주경찰서 운정호수지구대 김지수 경위가 휴일 자전거를 타고 행주대교를 지나던 중 난간 앞에 앉아 있던 여성을 발견해 말을 걸고 안전한 곳으로 옮겼다. 가족 문제와 극단적 시도 이력을 확인한 뒤 112에 신고해 출동 경찰에 인계했다. 휴일 자전거 중 행주대교 투신 시도자 발견

차분한 대화로 안전지대 이동 및 진정 유도

112 신고 후 출동 경찰에 무사 인계

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휴일에 취미를 즐기던 경찰관이 행주대교에서 투신을 시도하려던 여성을 발견하고 구조에 성공했다.13일 경기 파주경찰서에 따르면 지난 4일 오후 1시 20분쯤 운정호수지구대 소속 김지수 경위는 자전거를 타며 행주대교를 지나다가 중간 지점에서 위태로워 보이는 한 여성 A씨를 발견했다.A씨는 행주대교 난간 앞에서 강 아래를 바라보며 앉아 있었다. 투신 등을 시도할 수도 있다는 직감이 든 김 경위는 A씨에게 다가가 말을 걸고, 안전한 곳으로 이동하도록 유도했다.A씨와 대화한 결과 그는 가족 문제 등 여러 힘든 일을 오랜 기간 겪어왔고 이전에도 극단적인 시도를 한 이력이 있었던 것으로 드러났다.김 경위는 추가 위험성이 있다고 판단해 112에 신고해 출동 경찰관들에게 A씨를 인계했다.그는 “위험성이 높은 상황으로 판단돼 우선 대상자의 이야기를 차분히 들어주며 대화를 시도했다”며 “앞으로도 경찰관 직분에 맞게 시민의 안전과 생명 보호를 위해 정성을 기울이겠다”고 밝혔다.앞서 지난 3월에도 구미경찰서 소속 김라영 경사가 쉬는 날임에도 기지를 발휘해 소중한 생명을 구한 바 있다.당시 김 경사는 가족들과 귀가 중 한 아파트 복도 창문에 걸터앉아 있던 투신 시도자 B씨를 발견했다.B씨는 극도로 흥분한 상태로 창문 밖으로 뛰어내리려 하는 등 일촉즉발의 상황이었다. 김 경사가 이를 저지하자 대상자는 옥상으로 달아났지만, 김 경사는 곧바로 뒤따라가 신병을 확보하고 진정시키며 대화를 이어갔다.B씨는 격렬하게 저항했지만 김 경사는 다년간 학대예방경찰관(APO)으로 근무하며 쌓은 상담 경험을 바탕으로 공감과 설득을 시도했다. 특히 대상자의 호소에 귀 기울이며 감정적 공감대를 형성해 돌발 행동을 막는 심리적 저지선을 만들었다.이후 김 경사는 대상자를 안정시키며 아파트 밖으로 안전하게 유도한 뒤 112에 신고해 출동한 경찰관에게 인계했다.그는 “위급한 상황을 목격하는 순간 몸이 먼저 움직였다. 제복을 입고 있지 않아도 경찰관의 본능인 것 같다”면서 “앞으로도 시민의 안전을 지키는 든든한 경찰이 되겠다”고 전했다.