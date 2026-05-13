[속보] “아이가 운전하고 있다” 초등생이 훔친 차량 몰고 도심 질주…현행범 체포

세줄 요약 충남 천안에서 초등학생 A군이 아파트 지하주차장에 있던 차량을 훔쳐 몰고 도심을 달리다 경찰에 현행범 체포됐다. 경찰은 무면허 운전과 특수절도 혐의로 조사 중이며, 또래 공범 2명도 범행에 가담한 것으로 보고 추적하고 있다. 초등학생 차량 절도·무면허 운전 혐의 체포

천안 아파트 지하주차장서 차량 훔쳐 도주

또래 공범 2명 가담 정황, 경찰 추적

이미지 확대 초등학생 운전 자료 이미지. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 초등학생 운전 자료 이미지. 연합뉴스

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훔친 차량을 몰고 도심을 질주한 초등학생이 경찰에 붙잡혔다.13일 천안동남경찰서는 특수절도 및 도로교통법 위반(무면허 운전) 혐의로 초등학생 A군을 현행범 체포해 조사하고 있다고 밝혔다.A군은 이날 오전 7시 20분쯤 충남 천안시 동남구 한 아파트 지하 주차장에서 차를 훔친 뒤 운전한 혐의를 받는다.경찰에 따르면 이날 “차량을 도난당했다”는 112 신고가 접수된 지 약 1시간 뒤 한 초등학교 인근에서 “초등학생이 차량을 운전하며 돌아다닌다”는 신고가 잇따라 들어왔다.도난 차량을 추적한 경찰은 이날 오전 도로에서 A군을 현행범으로 체포했다. 경찰은 A군 외에도 또래 공범 2명이 범행에 가담한 것으로 보고 이들을 추적 중이다.A군과 공범들은 잠금장치가 돼 있지 않은 차량 문을 열고 들어가 시동이 걸리자 차를 타고 달아난 것으로 조사됐다.도주 과정에서 시설물을 들이받는 사고를 내긴 했으나 인명 피해는 없었던 것으로 알려졌다.경찰은 공범을 추적하는 한편 A군을 상대로 자세한 범행 동기 등을 조사할 예정이다.