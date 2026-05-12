[포토] 가파른 지형·수풀로 뒤덮인 주왕산 수습 현장

세줄 요약 경북 청송 주왕산국립공원에서 부모와 함께 왔다가 홀로 산행에 나선 11세 A군이 실종 사흘째 숨진 채 발견됐다. 수색 당국은 헬기와 드론, 구조견을 동원했지만 가파른 지형과 넓은 산세 탓에 어려움을 겪었고, A군이 등산로를 벗어나 길을 잃은 뒤 탈진했을 가능성을 조사하고 있다. 주왕산서 부모와 온 11세 A군 홀로 산행 뒤 실종

헬기·드론·구조견 투입했지만 가파른 지형에 난항

실종 사흘째 등산로 벗어난 지점서 숨진 채 발견

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지난 10일 부모와 함께 경북 청송군 주왕산국립공원을 찾은 뒤 홀로 산행에 나섰다 실종된 A(11·초6)군은 끝내 가족들 품으로 돌아오지 못했다.A군은 어떤 이유에서인지 등산로가 아닌 곳에서 길을 잃으면서 변을 당한 것으로 추정돼 안타까움을 더하고 있다.12일 수색 당국 등에 따르면 A군과 부모는 지난 10일 정오쯤 주왕산국립공원 내 사찰인 대전사를 방문했다.A군은 이후 가족들과 기념 촬영을 한 뒤 “조금만 올라갔다 오겠다”는 말을 남기며 기암교에서 주봉 방향으로 걸어갔다.그의 모친은 “1시간만 다녀오라”는 말과 함께 A군을 보낸 것으로 알려졌으며 수 시간이 흐르도록 돌아오지 않자 직접 찾아 나서기 시작했다.오후 4시 10분쯤에는 국립공원공단 주왕산국립공원사무소 측에 A군의 실종 사실을 알렸다.가족과 공원사무소 직원들은 A군이 보이지 않자 오후 5시 53분쯤 119에도 실종 신고를 했다.이후 경찰과 소방 당국 등이 수색에 합류했다.첫날 수색 과정에서는 삼성라이온즈 유니폼 상의를 입고 있던 A군을 주봉 등산로 3분의 1 지점에서 봤다는 목격자 진술이 확보됐다.수색 당국은 이 일대에 헬기 등 장비와 인력을 대거 투입하는 등 전방위적으로 수색에 나섰지만, 실종 첫날 A군을 발견하지 못했다.A군이 등산로 부근에서 발견되지 않자 평소 주민들이 송이 채취 등을 위해 이용하는 주변 샛길까지 샅샅이 뒤졌으나 성과는 없었다.야간에는 열화상 장비가 부착된 드론을 투입했지만, 별다른 신호가 감지되지 않았다.수색 당국은 실종 이틀째에도 수색을 이어갔지만, 가파른 등산로와 절벽 구간 등 산세가 험한 지형적 조건 등으로 인해 어려움을 겪기도 했다.주왕산국립공원 전체 면적만 106.114㎢에 달하는 점도 수색에 어려움을 더했다.둘째 날 야간에는 드론과 구조견 등을 추가로 투입하는 등 수색 인력을 확대해 오후 11시까지 A군을 찾아 나섰지만, 소득이 없었다.수색 당국 한 관계자는 둘째 날 수색을 마치고 “골든타임을 실종된 날을 포함한 3일로 보고 있기 때문에 내일은 꼭 찾아야 한다”고 의지를 다지기도 했다.안타깝게도 A군은 골든타임 마지막 날인 실종 사흘째 숨진 채 발견됐다.경찰 수색견이 이날 오전 10시 13분쯤 사망한 A군을 찾았다.발견 장소는 대전사를 지나 주봉으로 올라간 뒤 반대 길로 내려가는 방향으로, 등산로를 벗어나 400m가량을 이동해야 하는 곳이다.또 주변에는 가파른 절벽도 자리 잡고 있다.수색 당국은 이러한 환경 조건 등으로 볼 때 A군이 주봉 정상에 도착한 이후 알 수 없는 이유로 길을 잘못 든 것으로 추정한다.이와 관련해 한 관계자는 “추측이지만 A군이 주봉을 다녀간 후 체력이 떨어지면서 제대로 길을 못 찾은 거 같다”고 밝혔다.주왕산 등산로 주변에는 울타리 등이 설치돼 있지만 체구가 상대적으로 작은 A군이 사각지대를 통해 샛길로 접어들었을 가능성도 제기된다.수색 당국 한 관계자는 “A군이 발견된 지점까지 갔으리라고는 추측하기가 어려웠던 거 같다”고 전했다.수색 당국은 사망 원인에 대해서도 여러 가능성을 열어두고 조사 중이다.A군이 길을 잃었다가 탈진과 저체온증 증상을 겪었을 가능성과 실족했을 가능성 등을 염두에 두고 살펴보고 있다.