제주 해변에 北 김정은 사진 등장…대공 혐의점 여부는?

세줄 요약 제주 함덕해수욕장에서 김정은 북한 국무위원장 사진과 북한 인공기가 붙은 물품이 발견돼 신고가 접수됐다. 경찰은 바닷물에 부식된 상태를 확인한 뒤 북한산 기념품으로 판단했고, 해류를 타고 제주까지 떠내려온 것으로 봤다. 함덕해수욕장서 김정은 사진 물품 발견

경찰, 북한산 기념품·대공 혐의점 없음

해류 따라 제주로 유입된 것으로 판단

이미지 확대 김정은 북한 국무위원장. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 김정은 북한 국무위원장. 뉴스1

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제주 해안에서 김정은 북한 국무위원장의 사진 등이 발견됐다. 경찰은 해당 물품이 해류를 타고 떠내려온 것으로 보고 대공 혐의점이 없다고 판단했다.12일 제주경찰청에 따르면 지난 11일 오후 5시쯤 제주시 조천읍 함덕해수욕장에서 김 위원장 사진이 붙은 물품과 북한 인공기 등을 주민이 발견해 경찰에 신고했다.해당 물품 크기는 손바닥 정도이며 바닷물에 부식된 상태였던 것으로 전해졌다. 경찰은 이 물품을 조사한 결과 북한에서 생산된 기념품으로 대공 혐의는 없다고 봤다. 이어 해당 물품이 해류를 타고 제주까지 밀려온 것으로 파악했다.지난 3월 4일 제주시 우도면에서도 북한이 발행한 것으로 추정되는 신문 조각이 들어있는 목선이 발견됐으나 대공 혐의점은 없었다.