“여중생 2명 옥상에서 1시간 40분간 폭행”…포항 집단폭행 신고, 경찰 수사

세줄 요약 경북 포항에서 여중생 2명이 또래 남녀 학생 약 20명에게 옥상에서 1시간 40분간 집단 폭행을 당했다는 신고가 접수됐다. 피해 학생들은 병원 치료를 받고 있고, 불안 증세로 등교하지 못하고 있다. 포항서 여중생 2명 집단폭행 신고 접수

옥상서 1시간 40분간 또래 20명에 둘러싸임

경찰 수사 착수, 교육당국도 대책 마련

이미지 확대 경북 포항의 한 여중생이 지난 7일 폭행을 당해 안면이 부어 있다. 피해학생 측 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 포항의 한 여중생이 지난 7일 폭행을 당해 안면이 부어 있다. 피해학생 측 제공

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경북 포항에서 여중생이 또래 중학생들에게 집단으로 폭행당했다는 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.12일 포항남부경찰서 등에 따르면 포항지역 여중생 2명은 지난 7일 오후 5시부터 1시간 40분간 한 건물 옥상에서 또래 남녀 학생 약 20명에게 둘러싸여 폭행을 당했다고 경찰에 신고했다.이들은 평소 갈등이 있던 동급생이 “만나서 오해를 풀자”고 해 약속 장소에 갔다가 건물 옥상으로 끌려간 것으로 알려졌다.피해 학생 측은 일부 학생이 욕을 하거나 침을 뱉으며 가랑이 사이를 기어가도록 강요했고, 일부는 동영상을 찍어 공유했다고 전했다.피해 학생들은 사건 이후 병원에서 치료받고 있고, 현재 불안 증세로 등교를 하지 않고 있다.경찰은 신고 내용을 토대로 정확한 사건 경위를 조사할 방침이다. 교육 당국 또한 뒤늦게 피해 사실을 인지해 대책을 마련할 계획이다.