남극기지서 대원이 흉기 난동…국내 이송 뒤 경찰 조사

이미지 확대 남극 장보고기지 전경. 가운데 삼각형 건물이 본관이고 주변으로 연구동, 발전동, 정비동 등이 배치돼 있다. 해양수산부 제공 닫기 이미지 확대 보기 남극 장보고기지 전경. 가운데 삼각형 건물이 본관이고 주변으로 연구동, 발전동, 정비동 등이 배치돼 있다. 해양수산부 제공

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남극 장보고과학기지에서 한 대원이 흉기로 다른 대원을 위협한 사건이 발생해 국내로 이송된 뒤 경찰이 수사 중이다.12일 해양수산부 산하 극지연구소에 따르면 지난달 13일 오후 7시 20분쯤 남극 장보고과학기지에서 월동 연구대원 A씨가 흉기로 다른 대원들을 위협했다. 당시 기지 책임자급 대원들이 A씨를 진정시키고 설득한 뒤 흉기를 수거하면서 물리적 피해 없이 상황은 수습됐다. A씨는 일부 대원에 대해 불만을 품고 우발적으로 범행을 저지른 것으로 전해졌다.극지연구소는 대원의 안전을 고려해 A씨의 즉각적인 비상 이송을 결정했다. 당시 기지에는 총 18명의 대원이 함께 생활하고 있었다. 현재 남극은 겨울에 접어들어 항공기 운항이 사실상 중단된 상태였지만, 국제 공조로 이송 수단을 확보했다. 이에 따라 A씨는 지난 7일 기지를 출발해 11일 국내에 도착했고, 경찰에서 수사를 받고 있다.극지연구소는 “사건 발생 직후 체류 인원 전원을 대상으로 원격 화상 면담, 전문 심리 상담을 시행했다”며 “현재 기지는 정상 운영 중”이라고 밝혔다.