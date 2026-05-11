전한길 ‘원유 90만배럴 北 유입설’ 등 가짜뉴스 유포자 10명 입건

세줄 요약 중동전쟁 관련 가짜뉴스를 유포한 한국사 강사 출신 유튜버 전한길씨 등 10명이 입건됐다. 경찰은 38개 계정 가운데 20명을 특정했고, 원유 90만 배럴 북한 유입설과 달러 강제 매각설 등 허위사실 유포를 수사하고 있다. 전한길씨 등 10명, 중동전쟁 허위정보 유포 입건

38개 계정 중 20명 특정, 전기통신기본법 위반 수사

원유 90만 배럴 북한 유입설 등 가짜뉴스 확산

이미지 확대 한국사 강사 출신 유튜버 전한길씨가 지난달 16일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)에 출석하고 있다. 2026.4.16 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 한국사 강사 출신 유튜버 전한길씨가 지난달 16일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)에 출석하고 있다. 2026.4.16 이지훈 기자

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중동전쟁과 관련해 가짜뉴스를 유포한 한국사 강사 출신 유튜버 전한길씨 등 10명이 경찰에 입건됐다.11일 연합뉴스에 따르면 각 시도청 사이버수사대는 유튜브 등 온라인 플랫폼에서 중동전쟁 관련 허위사실을 주장한 38개 계정 가운데 20명을 특정하고 10명을 전기통신기본법 위반 및 업무방해 등 혐의로 입건했다.이들은 유튜브에서 가짜뉴스를 통해 이득을 챙긴 혐의를 받는다. 이 가운데 5명은 원유 90만 배럴이 북한으로 반출됐다는 허위사실을, 나머지 5명은 달러 강제 매각과 환전 규제 등 긴급재정명령 관련 허위사실을 유포한 혐의를 받는다.특히 전씨도 유튜브 채널 ‘전한길뉴스’를 통해 ‘울산 석유 90만 배럴 북한 유입설’을 전파했다. 지난 3월 김정관 산업통상부 장관은 전씨를 허위사실 적시 명예훼손 및 허위사실 유포 업무방해 등으로 고발했다.경찰의 본격적인 수사가 진행되면서 일부 피의자는 경찰 출석 전후 게시물을 정정하거나 삭제했다. 나머지는 한국의 형사사법이 적용되지 않는 해외 플랫폼의 경우 게시물 삭제를 강제할 수 없는 것으로 전해졌다. 경찰 관계자는 “수사에 최대한 속도를 내고 있다”고 했다.