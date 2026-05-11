경찰, ‘선상파티 의혹’ 김건희 무혐의…김용현 전 경호처장·김성훈 전 차장은 송치

세줄 요약 경찰 특별수사본부가 윤석열 전 대통령 부부의 ‘선상 파티’ 의혹을 수사한 결과 김건희 여사는 증거 불충분으로 불송치 종결했다. 반면 김용현 전 경호처장과 김성훈 전 차장은 선상 파티 준비와 무리한 지시 혐의로 서울중앙지검에 불구속 송치했다. 김건희 여사, 선상 파티 의혹 증거 불충분 불송치

김용현 전 처장·김성훈 전 차장 불구속 송치

귀빈정 이용·과도한 지시 등 수사 결과 정리

이미지 확대 김건희 여사가 지난달 13일 서울 서초구 서울중앙지법 형사합의33부(부장 이진관) 심리로 열린 박성재 전 법무부 장관의 내란 중요임무 종사 혐의 사건의 속행 공판에 증인으로 출석해 증언하고 있다. 서울중앙지법 제공 영상 캡처 닫기 이미지 확대 보기 김건희 여사가 지난달 13일 서울 서초구 서울중앙지법 형사합의33부(부장 이진관) 심리로 열린 박성재 전 법무부 장관의 내란 중요임무 종사 혐의 사건의 속행 공판에 증인으로 출석해 증언하고 있다. 서울중앙지법 제공 영상 캡처

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윤석열 전 대통령 부부의 ‘선상 파티’ 의혹을 수사해온 경찰이 김건희 여사에 대해 무혐의 처분을 내렸다.김건희특검 잔여 사건을 넘겨받아 수사 중인 경찰 특별수사본부는 11일 언론 공지를 통해 “피의자 김건희는 증거 불충분으로 불송치 종결했다”고 밝혔다.반면 당시 선상 파티 준비를 주도한 혐의를 받는 김용현 전 경호처장과 김성훈 전 경호처 차장에 대해서는 각각 대통령경호법상 직권남용 교사 혐의와 직권남용 혐의가 적용돼 서울중앙지검에 불구속 송치됐다.윤 전 대통령 부부는 2023년 8월 경남 거제 저도에서 여름휴가 당시 해군 지휘정인 귀빈정을 이용해 파티를 열어 군 자산을 사적으로 유용했다는 의혹을 받았다.김성훈 전 차장은 직원들에게 다금바리 등 공수, 선상 파티를 위한 노래방 기계 설치, 불꽃놀이 준비 등 과도한 지시를 한 것으로 조사됐다.아울러 야간 항해 중인 귀빈정 정장에게 불꽃놀이를 더 가깝게 볼 수 있도록 입항을 저지하고, 급속 항로 변경 등 무리한 운항을 지시한 혐의도 있다.