초과근무수당 부정 수령한 공무원 무더기 송치

세줄 요약 경북 안동경찰서는 내부 시스템에 허위 초과근무 시간을 입력해 수당을 챙긴 안동시 공무원 78명을 사기와 공전자기록위작 혐의로 검찰에 불구속 송치했다. 수사 대상 112명 중 나머지 34명에 대해서도 추가 확인이 진행 중이다. 안동시 공무원 78명, 허위 초과근무 입력 혐의

사기·공전자기록위작 적용, 검찰 불구속 송치

수사 대상 112명, 나머지 34명 추가 확인 중

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허위로 초과근무수당을 챙긴 공무원이 무더기로 적발됐다.경북 안동경찰서는 부정한 방법으로 초과근무수당을 수령한 혐의(사기·공전자기록위작)로 안동시 소속 공무원 78명을 검찰에 불구속 송치했다고 8일 밝혔다.피의자들은 2021년 6월부터 8월까지 내부 시스템에 접속해 허위로 초과근무 시간을 입력하고, 초과근무수당을 챙긴 혐의를 받는다.현재 수사 대상에 오른 안동시 공무원은 모두 112명으로, 이들이 불법 수령한 초과근무 수당은 1083만원 상당에 달하는 것으로 알려졌다.한 진정인 고발에 따라 수사를 벌여 온 경찰은 지난 4월 말부터 최근까지 조사를 마친 피의자 78명을 검찰에 차례로 송치했고, 나머지 34명을 상대로 추가 범행 사실을 확인하고 있다.