“해외 가서 짐 옮기면 고수익”…한국인 앞세운 국제 대마 조직 적발

경남경찰, 조직원 14명 검거·7명 구속

태국 농장서 재배한 대마 유럽 밀반입

운반책 ‘입국 절차 간소’ 한국인 모집

국가 간 운반된 대마 규모 350㎏ 달해

범죄수익 약 6000만원 기소 전 추징

이미지 확대 피의자 체포 모습. 2026.5.7. 경남경찰청 제공 닫기 이미지 확대 보기 피의자 체포 모습. 2026.5.7. 경남경찰청 제공

이미지 확대 개봉된 캐리어 내 진공으로 포장된 대마. 2026.5.7. 경남경찰청 제공 닫기 이미지 확대 보기 개봉된 캐리어 내 진공으로 포장된 대마. 2026.5.7. 경남경찰청 제공

실제 일부 운반책은 현지에서 같은 취지로 진술해 처벌 없이 국내로 추방되기도

압수수색과 자금추적 등을 통해 이들이 범행에 고의로 가담한 사실을 밝혀냈다.

세줄 요약 경남경찰이 태국과 캐나다에서 대마를 확보해 한국인 운반책으로 영국·벨기에 등 유럽에 밀반입한 초국가적 마약 조직을 적발했다. 총책과 모집책, 운반책 등 14명을 검거했고 7명은 구속했으며, 해외 총책에 대해선 적색수배를 요청했다. 태국·캐나다발 대마, 유럽 밀반입 조직 적발

한국인 운반책 모집, 고수익 미끼로 범행 이용

경남경찰 14명 검거, 7명 구속 및 적색수배

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경남경찰이 태국과 캐나다에서 유럽으로 대마를 밀반입한 초국가적 마약 유통조직을 적발해 대거 검거했다. 해외 마약 조직이 단기간 고수익 아르바이트를 미끼로 한국인을 운반책으로 끌어들여 범행에 이용한 사실이 드러났다.경상남도경찰청 광역범죄수사대는 2025년 3월부터 12월까지 태국·캐나다에서 영국·벨기에 등 유럽 국가로 대마가 든 캐리어를 항공 수하물로 위탁 운반한 혐의(마약류관리법 위반 등)로 모집 총책과 운반책 등 14명을 검거하고 이 가운데 7명을 구속했다고 7일 밝혔다.경찰이 파악한 조직원은 2개 조직 총 21명이다. 이 가운데 국내에서 검거된 인원은 운반책 8명, 관리책 2명, 운반 모집 총책 2명, 자금세탁책 2명 등 14명이다.해외 체류 중인 조직원은 7명이다. 경찰은 베트남 국적 총책 2명과 중국 국적 총책 1명에 대해 마약거래방지법을 적용, 인터폴 적색수배를 요청했다. 또 벨기에와 튀르키예 등에서 검거돼 현지 교도소에 수감 중인 운반책 4명에 대해서는 입국 시 통보 조치를 했다. 이들은 현지에서 징역 3~7년형을 선고받은 것으로 전해졌다.이번 사건은 경찰청이 해외에서 한국인들의 대마 운반 적발 사례가 잇따르는 점을 포착하면서 수사가 시작됐다. 현지 영사관과 수사기관 등을 통해 적발 정보를 넘겨받은 경찰청 마약조직범죄수사과는 지난해 10월 경남청에 수사를 지시했고 경남청은 출입국 기록과 자금 흐름 등을 추적해 조직 구조를 확인했다.수사 결과, 조직은 태국 현지 농장에서 직접 대마를 재배하거나 태국·캐나다 등지에서 구매해 확보한 뒤 한국인 운반책을 통해 유럽으로 밀반입한 것으로 조사됐다. 운반된 대마는 캐리어당 적게는 15㎏에서 많게는 70㎏에 달한 것으로 파악됐다.총책은 운반관리책과 모집 총책을 통해 국내에서 운반책을 모집했고 이들에게 태국이나 캐나다로 출국하도록 지시한 뒤 유럽 출국 직전 대마가 든 캐리어를 전달했다.이후 운반책들은 출발과 경유, 도착 과정에서 가방 사진과 인증 사진을 찍어 상선에 보고했고 운반에 성공하면 계좌이체나 가상화폐로 고액 수당을 받았다. 운반이 실패해도 일부 사례금이 지급된 것으로 조사됐다.조직은 운반책들에게 “여행 중 외국인의 부탁으로 짐을 옮겼을 뿐 내용물은 몰랐다”는 취지로 진술하도록 사전에 교육한 것으로 드러났다.했지만, 경찰은조직은 한국인의 입국 절차가 비교적 간소한 점을 노린 것으로 조사됐다. 영국과 벨기에 등은 한국인에게 전자여행허가(ETA)와 자동입국심사를 허용하고 있다. 경찰은 조직이 이를 이용해 한국인을 대마 운반책으로 활용한 것으로 보고 있다.경찰은 이번 수사 과정에서 범죄수익 6023만원 상당에 대해 기소 전 추징보전을 신청해 차량과 예금채권 등 처분을 막았다. 또 이달 베트남에서 열리는 인터폴 합동 마약 단속 작전에 참여해 해외 총책 검거에도 나설 계획이다.경남경찰청 관계자는 “단기간 고수익 아르바이트를 제안하며 해외 출국이나 물품 운반을 요구할 경우 범죄 연루 가능성을 반드시 의심해야 한다”며 “마약 운반 사실을 몰랐다고 주장하더라도 국내외에서 중형을 선고받을 수 있다”고 강조했다.