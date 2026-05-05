자살 고민하던 20대 남성, 길가던 여고생 ‘묻지마 살인’

광주 도심서 흉기 휘둘러 1명 사망﻿

피해자 도우려던 남학생도 부상

11시간 만에 체포… 영장 청구 예정

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세줄 요약 광주 광산구 도심에서 20대 남성이 일면식 없는 여고생을 흉기로 찔러 숨지게 하고, 달려온 또래 학생에게도 흉기를 휘둘러 다치게 했다. 그는 범행 뒤 도주했다가 11시간 만에 검거됐고, 경찰은 묻지마 범죄로 보고 동기를 수사하고 있다. 광주 도심서 20대 남성, 여고생 흉기 살해

비명 듣고 온 또래 학생도 공격해 부상

범행 뒤 도주했다가 11시간 만에 검거

2026-05-06 12면

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광주광역시 도심 밤거리에서 20대 남성이 일면식도 없는 10대 여고생에게 흉기를 휘둘러 숨지게 해 긴급체포됐다. 용의자는 “극단적 선택을 하려다 묻지 마 범행을 했다”고 진술한 것으로 확인됐다.광주 광산경찰서는 5일 살인 및 살인 미수 등 혐의로 장모(24)씨를 긴급 체포해 조사 중이다. 경찰에 따르면 장씨는 이날 오전 0시 11분쯤 광산구 월계동 남부대학교 인근 대로변 인도를 걸어가던 고교 2학년생 A양(17)을 흉기로 찔러 살해하고, A양의 비명을 듣고 온 다른 고교생 B군(17)에게도 흉기를 휘두른 혐의를 받고 있다.A양은 비명을 듣고 달려온 인근 시민들의 신고로 출동한 119 구조대에 의해 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌다. 병원에서 수술받은 B군은 생명에 지장은 없는 것으로 전해졌다. B군은 사건 발생 당시 “살려달라”는 A양의 비명을 듣고 도움을 주려고 왕복 6차로 도로를 건너 현장으로 갔다가 2차 공격을 받은 것으로 알려졌다.장씨는 범행 직후 도주했다가 사건 발생 약 11시간 만인 이날 오전 11시 24분쯤 범행 장소에서 1㎞ 내인 광산구 월계동 주거지에서 검거됐다. 경찰은 현장 주변 폐쇄회로(CC) TV 영상을 토대로 그가 탄 차량의 도주 경로를 역추적했다.범행 당시 장씨는 A양에 이어 B군까지 찌른 뒤 몸을 숨기려는 B군을 추격한 것으로 조사됐다. 이어 행방을 감추고자 승용차와 택시 등을 갈아타며 도주했으며 체포되기 전까지 추가 범행은 저지르지 않았다.경찰 조사에서 장씨는 “스스로 생을 마치려 고민하다가 범행을 결심했다. 전혀 모르는 사이인 피해자가 지나가는 것을 보고 범행을 저질렀다”고 진술했다. 범행 동기에 대해서도 “별다른 목적이 없었다”고 밝힌 것으로 알려졌다.경찰은 피해 학생들과 장씨 간 면식 관계가 나오지 않는 이번 사건을 이상동기 범죄, 이른바 ‘묻지마 범죄’ 유형으로 보고 있다. 장씨는 흉기를 휴대한 뒤 범행 대상을 물색한 것으로 보인다. 이에 경찰은 장씨의 진술을 토대로 범행 동기 규명에 주력하고 있으며 프로파일러 면담, 휴대전화 포렌식 등을 통해 정확한 사건 실체를 파악한 뒤 구속영장을 신청할 방침이다.