경북 영덕 한 야산에서 불…1시간 20분만 진화

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경북 영덕 한 야산에서 불…1시간 20분만 진화

김형엽 기자
김형엽 기자
입력 2026-04-29 15:43
수정 2026-04-29 15:43
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세줄 요약
  • 영덕 창수면 갈천리 야산 화재 발생
  • 헬기 17대·차량 55대·인력 171명 투입
  • 1시간 20여분 만에 주불 진화 완료
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경북 영덕군 창수면 한 야산에서 29일 발생한 산불 현장. 경북소방본부 제공
경북 영덕군 창수면 한 야산에서 29일 발생한 산불 현장. 경북소방본부 제공


경북 영덕 한 야산에서 불이 나 1시간 20여분 만에 진화됐다.

경북소방본부에 따르면 29일 오후 1시 10분쯤 영덕군 창수면 갈천리 야산에서 화재가 발생했다.

산림 당국은 헬기 17대, 차량 55대, 인력 171명을 투입해 오후 2시 30분쯤 주불 진화를 마쳤다.

불이 나자 영덕군은 인근 주민과 등산객에게 안전사고에 주의하라는 안전안내문자를 발송하기도 했다.

당국은 정확한 피해면적과 재산피해 등을 조사할 계획이다.
영덕 김형엽 기자
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