경북 영덕 한 야산에서 불…1시간 20분만 진화

세줄 요약 경북 영덕군 창수면 갈천리 야산에서 29일 오후 1시 10분쯤 불이 났다. 산림 당국은 헬기 17대와 차량 55대, 인력 171명을 투입해 오후 2시 30분쯤 주불을 진화했다. 영덕군은 주민과 등산객에게 안전사고 주의 문자를 보냈다. 영덕 창수면 갈천리 야산 화재 발생

헬기 17대·차량 55대·인력 171명 투입

1시간 20여분 만에 주불 진화 완료

이미지 확대 경북 영덕군 창수면 한 야산에서 29일 발생한 산불 현장. 경북소방본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 영덕군 창수면 한 야산에서 29일 발생한 산불 현장. 경북소방본부 제공

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경북 영덕 한 야산에서 불이 나 1시간 20여분 만에 진화됐다.경북소방본부에 따르면 29일 오후 1시 10분쯤 영덕군 창수면 갈천리 야산에서 화재가 발생했다.산림 당국은 헬기 17대, 차량 55대, 인력 171명을 투입해 오후 2시 30분쯤 주불 진화를 마쳤다.불이 나자 영덕군은 인근 주민과 등산객에게 안전사고에 주의하라는 안전안내문자를 발송하기도 했다.당국은 정확한 피해면적과 재산피해 등을 조사할 계획이다.