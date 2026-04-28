국정원 직원 김병기 장남 ‘비밀누설 혐의’로 경찰 조사

세줄 요약 김병기 무소속 의원의 장남 김모씨가 국정원 업무 관련 비밀 정보를 누설한 혐의로 경찰 조사를 받은 사실이 뒤늦게 알려졌다. 김씨는 보좌진에게 해외 정상급 귀빈의 방한 가능성과 기업 방문 정보의 진위를 확인해 달라고 요청한 뒤 관련 내용을 주고받은 혐의를 받았다. 그는 비밀이 아니라고 주장하며 혐의를 부인했다. 김병기 의원 장남, 국정원 비밀누설 혐의 조사

보좌진 통해 방한 정보 확인 요청, 기업 문의 전달

김씨, 비밀 아님 주장하며 혐의 전면 부인

이미지 확대 김병기 의원. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김병기 의원. 연합뉴스

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김병기 무소속 의원 장남이 국가정보원 업무 관련 비밀 정보를 누설한 혐의로 경찰 조사를 받은 사실이 뒤늦게 알려졌다.28일 경찰에 따르면 서울경찰청 공공범죄수사대는 국가정보원직원법 위반 혐의를 받는 김 의원의 아들 김모씨를 지난달 조사했다. 그는 김 의원 의원실에서 근무하던 보좌진에게 해외 정상급 귀빈의 방한 가능성과 관련된 정보를 전하며 기업 측 입장 등에 관한 정보를 주고받은 혐의로 고발당했다.당시 김씨는 보좌진에게 “인도네시아 대통령 당선인이 한화생명과 한화오션에 방문한다는 정보의 진위를 확인해 달라”고 요청했다. 보좌진은 한화그룹에 관련 사실을 문의한 뒤 김씨에게 답을 전달한 것으로 전해졌다.김씨는 경찰 조사에서 자신이 보좌진에게 공유한 정보는 비밀이 아니고, 보좌진의 경우 비밀을 취급할 수 있는 인가를 갖고 있어 누설이 성립하지 않는다며 혐의를 부인한 것으로 알려졌다.경찰은 김씨가 신원 노출에 예민한 국정원 직원임을 고려해 마포구 광역수사단 청사가 아닌 외부 경찰서에서 조사한 것으로 전해졌다.한편 국정원은 지난 1월 김씨에 대한 감찰을 진행했다. 당시 국정원은 “통상적인 확인 절차를 진행 중”이라고 밝혔다.