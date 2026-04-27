울산서 흉기로 동료 찌른 50대 택시 기사 긴급체포

세줄 요약 울산 남구 노상에서 50대 택시 기사 A씨가 20대 동료 기사 B씨를 흉기로 여러 차례 찌른 혐의로 긴급체포됐다. B씨는 목과 복부 등을 다쳤지만 생명에는 지장이 없는 상태다. A씨는 무시당해 범행했다고 진술한 것으로 알려졌다. 울산 남구 노상서 동료 택시기사 흉기 피습

50대 기사 긴급체포, 여러 차례 찌른 혐의

피해자 목·복부 부상, 생명엔 지장 없음

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울산에서 동료 택시 기사를 흉기로 찌른 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.울산 남부경찰서는 택시 기사 A씨를 긴급체포해 조사하고 있다고 27일 밝혔다.A씨는 이날 새벽 울산 남구 노상에서 20대 동료 택시 기사인 B씨를 소지하고 있던 흉기로 여러 차례 찌른 혐의를 받고 있다.B씨는 목과 복부 등을 다쳤지만 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.A씨는 경찰 조사에서 “B씨가 무시해 범행했다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다. A씨는 울산에서 택시 관련 방송 활동도 하는 인물로 파악됐다.경찰은 A씨를 상대로 구체적인 범행 경위를 조사하고 있으며, 구속 영장 신청을 검토하고 있다.