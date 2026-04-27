[속보] “갯벌에 시신이” 신원미상 남성 숨진 채 발견… 군산해경 수사

이미지 확대 전북 군산시 금동 군산해양경찰서 전경. 뉴스1 자료사진 닫기 이미지 확대 보기 전북 군산시 금동 군산해양경찰서 전경. 뉴스1 자료사진

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전북 군산의 한 갯벌에서 신원미상의 남성 변사체가 발견돼 해경이 수사에 나섰다.27일 군산해양경찰서에 따르면 전날 오후 4시 16분쯤 군산시 해망동 수산물 특화단지 주차장 인근 갯벌에서 엎드려 있는 변사체를 한 관광객이 발견해 112에 신고했다.발견된 변사체는 남성으로, 남색 상의와 검정 하의를 입고 허리 보호대를 착용한 상태였던 것으로 전해졌다.신고를 받고 현장에 출동한 해경은 소방당국 등과 합동으로 수습 작업을 벌였고, 오후 5시쯤 시신을 육상으로 인양해 인근 장례식장에 안치했다.해경 관계자는 “지문 감식 등을 통해 변사자의 정확한 신원을 파악하는 한편 정확한 사망 경위를 조사할 예정”이라고 말했다.