지인 흉기로 살해 혐의 50대 남성 구속…“기억 없다” 진술

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경남 창원에서 지인 여성을 흉기로 찔러 숨지게 한 혐의로 50대 남성이 구속됐다.마산동부경찰서는 살인 혐의로 50대 A씨를 구속했다고 23일 밝혔다.A씨는 지난 21일 창원시 마산회원구 석전동 자신의 주거지에서 함께 술을 마시던 60대 지인 B씨의 복부를 흉기로 여러 차례 찔러 살해한 혐의를 받는다.범행 직후인 오후 1시 25분쯤 A씨는 “손가락이 칼에 베였다”며 119에 신고했다. 출동한 구급대원이 거실에서 심정지 상태의 B씨를 발견해 병원으로 옮겼지만, 오후 2시 20분쯤 숨졌다. 사인은 복부 자상에 의한 과다 출혈이었다.경찰은 119 공동 대응 요청을 받고 출동해 오후 2시 10분쯤 A씨를 현행범 체포했다. 체포 당시 A씨는 만취 상태였다.두 사람은 과거 병원에 함께 입원하면서 알게 된 사이로 파악됐다. A씨는 경찰 조사에서 “아무런 기억이 나지 않는다”고 진술한 것으로 알려졌다.경찰은 부검을 통해 방어흔 등 타살 정황을 확인한 뒤 구속영장을 신청했고 창원지법은 이날 영장실질심사를 거쳐 영장을 발부했다.경찰 관계자는 “휴대전화 포렌식과 프로파일링으로 범행 동기를 파악할 계획”이라고 말했다. 경찰은 동기 조사를 마친 뒤 A씨를 검찰에 송치할 방침이다.