레미콘 차량, 아파트 옹벽 들이받고 5m 추락…차량 8대 깔려 파손

이미지 확대 아파트 지상 주차장으로 떨어진 레미콘 23일 오전 전남 여수시 선원동 한 아파트 지상 주차장으로 레미콘 차량이 추락해 있다. 이 사고로 레미콘 운전기사가 경상을 입어 병원으로 옮겨졌고, 차량 8대가 파손됐다. 2026.4.23 전남소방본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 아파트 지상 주차장으로 떨어진 레미콘 23일 오전 전남 여수시 선원동 한 아파트 지상 주차장으로 레미콘 차량이 추락해 있다. 이 사고로 레미콘 운전기사가 경상을 입어 병원으로 옮겨졌고, 차량 8대가 파손됐다. 2026.4.23 전남소방본부 제공

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주행 중이던 레미콘이 아파트 옹벽을 들이받고 5m 아래로 추락해 차량 여러 대가 깔리는 사고가 발생했다.경찰과 소방당국에 따르면 23일 오전 9시 18분쯤 전남 여수시 선원동의 한 도로를 주행하던 레미콘이 아파트 옹벽을 들이받고 5m 아래로 추락했다.이 사고로 레미콘 운전자 A(50대)씨가 경상을 입고 인근 병원으로 옮겨졌다.추락한 레미콘이 아파트 단지 내 주차장으로 떨어지면서 주차된 승용차 등 차량 8대가 파손됐다.사고 당시 아파트 주차장에 주차된 차량 내부에는 사람이 타고 있지 않아 인명 피해로 이어지지는 않았다.경찰은 레미콘 제동 장치에 결함이 생겨 사고가 난 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사 중이다.