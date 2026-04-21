수천만원 받고 “채용해 줄게”…시청노조위원장 검찰 송치

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서울신문 DB
채용 알선을 대가로 수천만원을 받은 혐의로 한국노총 공공연맹 주모 서울시청노조위원장이 검찰에 넘겨졌다.
서울 도봉경찰서는 주 위원장을 최근 검찰에 알선수재·사기 등 혐의로 불구속 송치했다고 21일 밝혔다. 주 위원장은 2023년 2월부터 9월까지 자신이 속한 구청의 환경공무관으로 채용시켜주겠다며 피해자 두명으로부터 각각 1000만원과 2500만원씩, 총 3500만원을 받은 혐의를 받는다.
앞서 경찰은 주 위원장이 뒷돈을 받은 정황을 포착하고 지난 1월 환경공무관 노조 사무실 등지를 압수수색했다.
신복자 서울시의회 예산정책위원장, 제7기 예산정책위원회 제3차 전체회의 개최... 세대형평성·재정구조·인구위기 대응 논의
서울시의회 신복자 예산정책위원장(동대문4, 국민의힘)은 지난 20일 제7기 예산정책위원회 제3차 전체회의를 개최하고 세대 간 형평성, 지방재정 구조, 인구위기 대응을 주제로 한 연구과제 발표회를 진행했다. 이번 연구과제 발표는 서울시 재정의 구조적 문제를 진단하고 중장기 정책 방향을 제시하는 데 초점을 맞췄다. 이현출 위원(건국대학교 정치외교학과 교수)은 ‘한국형 세대 간 형평성 지수(K-IFI)의 개발과 정책적 함의’를 통해 세대 간 형평성을 정량적으로 측정할 수 있는 지표를 제시했다. 해당 지수는 경제적 형평성, 복지·재정, 주거·자산, 지속가능성, 사회적 연대 등 다양한 영역을 통합한 복합지표로 구성하며, 정책이 세대 간 자원 배분에 미치는 영향을 분석하는 도구로 활용될 수 있다. 지방재정의 경직성 문제와 가용재원 확보 방안도 주요하게 논의됐다. 황해동 위원(한국지방행정연구원 연구위원)은 지방재정이 겉으로는 건전해 보이더라도 실제로는 의무지출 증가로 인해 자율적으로 활용 가능한 재원이 부족한 구조적 한계를 지적했다. 이에 따라 ▲지방재정영향평가 실효성 강화 ▲국고보조율 차등 적용 ▲보조금에 대한 지자체 자율성 강화 등 제도 개선 방안이 제시됐다.
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이들이 주 위원장의 청탁으로 실제 취업에 성공했는지 여부는 확인되지 않았다. 주 위원장은 피해자들에게 돈을 전부 돌려줬다고 주장하고 있는 것으로 전해졌다.
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