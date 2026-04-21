[속보] 경찰, 방시혁 하이브 의장 구속영장 신청

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[속보] 경찰, 방시혁 하이브 의장 구속영장 신청

신진호 기자
신진호 기자
입력 2026-04-21 11:01
수정 2026-04-21 11:01
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방시혁 하이브 의장이 15일 오전 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 관훈클럽 초청 포럼에서 기조연설을 하고 있다 2023.3.15. 도준석 기자
방시혁 하이브 의장이 15일 오전 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 관훈클럽 초청 포럼에서 기조연설을 하고 있다 2023.3.15. 도준석 기자


신진호 기자
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