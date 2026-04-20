원청 교섭 투쟁 중 물류차·조합원 충돌… 1명 숨지고 3명 부상

화물연대 CU 진주 집회 중 참변

이미지 확대 전국민주노동조합총연맹 산하 화물연대 관계자들이 20일 경남 진주시 정촌면 CU BGF로지스 진주물류센터 앞에서 집회 도중 안으로 진입하려는 과정에서 경찰과 대치하고 있다.

진주 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 전국민주노동조합총연맹 산하 화물연대 관계자들이 20일 경남 진주시 정촌면 CU BGF로지스 진주물류센터 앞에서 집회 도중 안으로 진입하려는 과정에서 경찰과 대치하고 있다.

진주 연합뉴스

2026-04-21 10면

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민주노총 공공운수노조 화물연대본부 편의점지부의 CU지회 집회 현장에서 물류차와 노조 조합원이 충돌해 1명이 숨지고 3명이 다쳤다.20일 경찰과 노조 등에 따르면 이날 오전 10시 32분쯤 경남 진주시 정촌면﻿의 CU BGF로지스 진주물류센터 앞에서 2.5t 탑차가 노조원 4명과 충돌했다. 이 사고로 50대 노조원이 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 오전 11시 45분쯤 끝내 숨졌다. 나머지 3명은 중경상을 입었다.CU 화물 노동자들은 CU 편의점을 운영하는 BGF리테일을 상대로 직접 교섭을 요구하며 진주 등 전국 5개 물류센터에서 지난 5일부터 파업을 이어가고 있다. 이들은 일감과 운송료를 BGF리테일의 자회사인 BGF로지스와 운송사를 통해 받지만 실제로는 BGF리테일을 거쳐 전달된다며 원청 교섭이 당연하다고 주장하고 있다. 반면 BGF리테일은 편의점 물류가 BGF로지스에서 물류센터, 운송사, 기사로 이어지는 계약 구조로 운영되는 만큼 직접 교섭 의무가 없다는 입장이어서 양측 갈등이 깊어진 상태다.이날 사고는 파업으로 인해 사측이 대체 투입한 물류차가 진주물류센터를 나오다 발생했다. 당시 현장에서는 조합원 50여명이 집회를 하고 있었고 경찰 4개 중대가 조합원들을 막아서며 차량 출고를 돕고 있었다. 경찰은 물류차 29대 중 1대가 출차하는 과정에서 조합원 40여명이 이를 막으려 차량 앞으로 나섰다가 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 반면 노조 측은 “경찰이 ﻿연좌 농성을 하던 조합원을 밀어내고 대체 차량을 출차시키는 과정에서 화물차가 쓰러진 조합원을 밟은 채 운행했다”고 주장했다.경찰은 사고 차량을 운전한 40대 비조합원 A씨를 긴급체포해 ﻿사고 경위를 조사 중이다. 경찰은 노조원이 사망하자 20명으로 구성된 전담 수사팀을 꾸렸다. 경찰 관계자는 “고의 여부 등에 대한 정확한 부분은 조사가 필요하다”고 밝혔다.사고 이후 현장에서는 경찰과 노조가 몸싸움을 벌이며 강하게 대치했다. 오후 1시 33분쯤에는 노조 차량이 경찰 바리케이드를 향해 돌진하면서 경찰관 1명이 다쳤다. 경찰은 이 사고와 관련해 조합원 2명을 특수공무집행방해 등 혐의로 체포해 조사 중이다.한편, 화물연대본부는 이날 진주물류센터 앞에 전 조합원이 집결하라는 비상지침을 내리고 총력 투쟁에 나섰다.