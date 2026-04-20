문섬 앞바다서 강습하던 중에… 40대 스쿠버다이버 숨져

20일 오후 1시쯤 의식잃은 채 발견

이미지 확대 서귀포 문섬(사진) 앞바다에서 스쿠버다이빙을 하던 40대 여성이 숨지는 사고가 발생했다. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 서귀포 문섬(사진) 앞바다에서 스쿠버다이빙을 하던 40대 여성이 숨지는 사고가 발생했다. 제주 강동삼 기자

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제주 서귀포 앞바다에서 스쿠버다이빙을 하던 40대 여성이 숨져 해경이 수사에 나섰다.20일 서귀포해양경찰서와 제주소방안전본부에 따르면 이날 오후 1시 7분쯤 서귀포시 서귀동 문섬 인근 해상에서 스쿠버다이빙을 하던 A(40대·여)씨가 물속에서 의식을 잃은 채 발견됐다는 신고가 119에 접수됐다.A씨는 당시 주변 다이버와 인근 선박에 의해 구조돼 서귀포항으로 옮겨졌다. 소방당국은 심정지 상태의 A씨를 인계받아 심폐소생술(CPR) 등 응급처치를 실시하며 병원으로 이송했으나 끝내 숨졌다.사고는 스쿠버다이빙 강습 도중 발생한 것으로 파악됐다.해경은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.