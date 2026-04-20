진주 물류센터 집회 현장서 차 사고…1명 숨지고 2명 다쳐

이미지 확대 민주노총 산하 화물연대 편의점지부 CU지회 노조원들이 20일 경남 진주시 정촌면 CU 진주물류센터 앞에서 센터 진입을 두고 경찰과 대치하고 있다. 이날 현장에서는 화물차와 집회 참가자 3명이 충돌해 1명이 숨지고 2명이 다치는 사고가 발생했다. 2026.4.20. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 민주노총 산하 화물연대 편의점지부 CU지회 노조원들이 20일 경남 진주시 정촌면 CU 진주물류센터 앞에서 센터 진입을 두고 경찰과 대치하고 있다. 이날 현장에서는 화물차와 집회 참가자 3명이 충돌해 1명이 숨지고 2명이 다치는 사고가 발생했다. 2026.4.20. 뉴스1

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20일 오전 경남 진주시 한 물류센터 앞 집회 현장에서 화물차가 노조 조합원을 치는 사고가 발생해 1명이 숨지고 2명이 다쳤다.경찰과 소방에 따르면 이날 오전 10시 32분쯤 진주시 정촌면 예하리 CU 진주물류센터 앞에서 2.5t 탑차가 집회 중이던 조합원 3명과 충돌했다.50대 남성 조합원 1명이 심정지 상태로 병원에 이송됐으나 끝내 숨졌다.나머지 2명은 각각 중상과 경상을 입었다. 이들 생명에는 지장이 없는 것으로 파악됐다.사고 당시 민주노총 화물연대 편의점지부 CU지회는 BGF로지스(BGF리테일의 물류 자회사)를 상대로 직접 교섭을 요구하며 집회를 진행 중이었다.탑차가 물류센터에서 출차하는 과정에서 일부 조합원이 차량 앞으로 나서면서 사고가 난 것으로 전해졌다.이와 관련해 노조 측은 “오전 10시쯤 경찰이 물류센터 앞에서 연좌 농성을 하던 화물연대 조합원 약 40명을 밀어내고 대체 차량을 출차시키는 과정에서 화물차가 쓰러진 조합원을 밟은 채 운행했다”고 주장했다.사고 이후 경찰과 노조가 현장에서 몸싸움을 벌이며 대치하고 있다. 화물연대본부는 비상지침을 내려 CU 진주물류센터 앞에 전 조합원을 집결, 총력투쟁에 돌입한다고 밝혔다.경찰 관계자는 “정확한 사실관계를 파악하고 있다”고 말했다.