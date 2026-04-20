제주서 중국 가던 크루즈서 20대 중국인 남성 바다로 추락

서귀포시 마라도 남서쪽 약 34㎞ 해상서
경비함정 2척·구조 인력 투입 수색 나서
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서귀포해양경찰서 제공
제주에서 중국으로 향하던 대형 크루즈선에서 20대 중국인 남성이 바다로 추락해 해경이 수색에 나섰다.
20일 서귀포해양경찰서에 따르면 이날 오전 6시 46분쯤 서귀포시 마라도 남서쪽 약 34㎞ 해상에서 13만 5500t급 크루즈선 A호에 타고 있던 20대 중국인 B씨가 해상에 추락했다는 신고가 접수됐다.
해경은 경비함정 2척과 구조 인력을 투입해 수색 작업을 벌이고 있으며, 해군과 제주도 등 유관기관도 수색에 동참하고 있다.
B씨는 검은색 계열의 옷을 입고 있었던 것으로 전해졌다. 해경은 크루즈선 내 폐쇄회로(CC)TV 등을 토대로 B씨가 이날 오전 3시 49분쯤 바다로 떨어진 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
A호는 제주 관광을 마친 뒤 승객 약 2900명을 태우고 전날 오후 10시 6분쯤 중국 상하이로 출항한 상태였다.
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