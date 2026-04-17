사회 사건·사고 [포토] ‘늑구’ 포획 순간 입력 2026-04-17 09:18 수정 2026-04-17 09:45 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/accident/2026/04/17/20260417800001 URL 복사 댓글 0 대전 오월드를 탈출한 늑대 ‘늑구’가 탈출 9일 만인 17일 0시 44분께 대전 중구 안영동 안영IC 인근에서 포획됐다.늑구는 지난 8일 대전 오월드에서 탈출한 뒤 생포됐다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 늑구가 탈출한 곳은 어디인가? 대전 오월드 대전 중구