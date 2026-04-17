40대 여성 수차례 찌른 60대 남성 체포… 중상 입은 피해자 병원 이송

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지인 관계인 40대 여성을 흉기로 수차례 찌른 60대가 경찰에 긴급 체포됐다.경남 사천경찰서는 17일 살인미수 혐의를 받는 A씨를 긴급 체포해 조사하고 있다고 밝혔다.A씨는 이날 오후 3시 27분쯤 사천시 용강동 한 길거리에서 지인 관계인 B씨의 머리와 등 등을 여러 차례 흉기로 찌른 혐의를 받는다.B씨는 중상을 입고 인근 병원으로 이송돼 치료 중이며, 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.경찰은 범행을 목격한 행인의 신고를 받고 출동해 오후 3시 56분쯤 인근 길거리에서 A씨를 체포했다.A씨는 체포 당시 음주 상태였던 것으로 알려졌다.경찰은 A씨를 상대로 정확한 범행 동기를 조사하는 한편 구속영장을 신청할 방침이다.