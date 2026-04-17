‘해임교사 복직’ 시위 고진수 세종호텔 노조지부장 구속

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
지난 15일 새벽 용산구 서울시교육청 옥상에서 복직을 요구하며 고공농성을 벌인 지혜복씨를 위해 건물 입구를 막은 혐의를 받는 민주노총 서비스연맹 고진수 세종호텔지부장 등이 17일 서울서부지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하고 있다. 연합뉴스
해임된 교사 지혜복씨의 복직을 요구하다 경찰에 체포된 고진수 민주노총 서비스연맹 세종호텔지부장이 17일 구속됐다. 세종호텔 노조원 복직 투쟁 농성으로 고 지부장에 대한 구속영장이 기각된 지 2개월 만이다.
서울서부지법 양은상 영장전담 부장판사는 이날 오전 건조물침입 혐의로 구속영장이 청구된 고 지부장 등 3명에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 “도망할 염려가 있다”며 고 지부장에 대한 구속영장을 발부했다. 함께 심사를 받은 나머지 2명에 대해서는 “주거가 일정하고 증거인멸 및 도망의 염려가 없다”며 영장을 기각했다.
이들은 지난 15일 새벽 서울 용산구 서울시교육청 옥상에서 복직을 요구하며 고공농성을 벌인 지씨를 지원하기 위해 건물 입구를 막은 혐의 등을 받는다. 경찰은 당시 12명을 체포했으며, 이 가운데 지씨 등 9명은 전날 석방했다.
지씨는 서울의 한 중학교에 재직하던 2023년 학생 성희롱 대책이 미흡하다는 민원을 서울시교육청 등에 제기했다. 이후 학교 측으로부터 전보 대상자라는 통보를 받자, 이를 공익제보자에 대한 보복이라고 주장하며 출근을 거부해 왔다.
서울시교육청은 정당한 사유 없는 근무 거부를 이유로 지씨를 해임했지만, 최근 법원에 해임 처분을 취소하겠다는 의사를 밝혔다. 다만 아직 복직 조치는 이뤄지지 않은 상태다.
이새날 서울시의원 “잠원한강공원 ‘여기저기 키즈카페’ 운영 시작… 아이 키우기 좋은 도시 조성 환영”
서울시의회 교육위원회 이새날 의원(국민의힘, 강남1)은 오는 18일부터 잠원한강공원 다목적구장에서 운영을 시작하는 서울시 ‘여기저기 키즈카페’ 사업을 환영한다고 밝혔다. ‘여기저기 키즈카페’는 도심 속 공공공간을 활용해 아이들이 자유롭게 뛰놀 수 있는 놀이 환경을 제공하는 사업으로, 잠원한강공원에서는 4월부터 6월, 9월부터 11월까지 총 14일간 운영된다. 운영시간은 토요일 2회차, 일요일 3회차로 구성되며, 만 4세부터 9세까지 아동을 대상으로 한다. 이번 키즈카페는 스포츠형 ‘성장놀이터’를 테마로 조성되어 에어바운스, 올림픽 체험 등 신체 활동 중심의 놀이기구와 함께 풍선아트, 버블퍼포먼스, 만들기 체험 등 다양한 프로그램이 운영된다. 사전예약과 현장접수를 병행하는 방식으로 운영되며, 사전예약은 조기 마감될 만큼 높은 관심을 받고 있다. 이 의원은 “잠원한강공원은 많은 시민들이 찾는 대표적인 여가 공간인 만큼, 아이들을 위한 체험형 놀이시설이 마련된 것은 매우 의미 있는 변화”라며 “특히 도심 속에서 아이들이 안전하게 뛰어놀 수 있는 공간이 확대된다는 점에서 학부모들의 만족도도 높을 것으로 기대된다”고 밝혔다. 이어 “앞으로도 강남 지역을 비롯
서울시의회 바로가기
고 지부장은 지난 2월 세종호텔에서 노조원 복직 투쟁을 위한 농성을 벌이다 업무방해 혐의로 구속영장이 청구됐으나, 당시 법원에서 기각된 바 있다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
고진수 지부장이 구속된 혐의는 무엇인가?