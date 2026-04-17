“호르무즈 봉쇄 뚫은 늑구” “유퀴즈 출연”…돌아온 늑구에 ‘밈’도 폭발했다

늑구 ‘무사 귀환’에 “유퀴즈 섭외해달라”

“성심당 ‘늑구빵’ 출시” “자서전 내달라”

AI로 상상한 이미지에 네티즌 ‘열광’

“늑구, 체력 돌아오면 가족들과 합사”

이미지 확대 대전 오월드를 탈출했다 생포된 늑대 ‘늑구’가 미국의 ‘호르무즈 해협 역봉쇄’를 뚫고 도주하는 모습을 인공지능(AI)으로 생성한 이미지. 자료 : 온라인 커뮤니티 닫기 이미지 확대 보기 대전 오월드를 탈출했다 생포된 늑대 ‘늑구’가 미국의 ‘호르무즈 해협 역봉쇄’를 뚫고 도주하는 모습을 인공지능(AI)으로 생성한 이미지. 자료 : 온라인 커뮤니티

이미지 확대 대전 오월드를 탈출했다 생포된 늑대 ‘늑구’가 용접기로 철조망을 절단해 탈출한 뒤 길거리 버스킹 등 자유를 만끽하는 모습을 인공지능(AI)으로 생성한 이미지. 자료 : 온라인 커뮤니티 닫기 이미지 확대 보기 대전 오월드를 탈출했다 생포된 늑대 ‘늑구’가 용접기로 철조망을 절단해 탈출한 뒤 길거리 버스킹 등 자유를 만끽하는 모습을 인공지능(AI)으로 생성한 이미지. 자료 : 온라인 커뮤니티

이미지 확대 대전 오월드를 탈출했다 생포된 늑대 ‘늑구’가 늑대의 생태를 연구한 논문을 학술대회에서 발표하고 자신의 자서전을 집필하는 모습을 인공지능(AI)으로 생성한 이미지. 자료 : 온라인 커뮤니티 닫기 이미지 확대 보기 대전 오월드를 탈출했다 생포된 늑대 ‘늑구’가 늑대의 생태를 연구한 논문을 학술대회에서 발표하고 자신의 자서전을 집필하는 모습을 인공지능(AI)으로 생성한 이미지. 자료 : 온라인 커뮤니티

이미지 확대 대전 오월드를 탈출했다 생포된 늑대 ‘늑구’가 17일 대전 오월드 내 격리실에서 휴식을 취하고 있다. 자료 : 오월드 닫기 이미지 확대 보기 대전 오월드를 탈출했다 생포된 늑대 ‘늑구’가 17일 대전 오월드 내 격리실에서 휴식을 취하고 있다. 자료 : 오월드

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열흘간의 ‘탈주극’을 벌이며 ‘국민 늑대’로 등극한 늑구의 무사 귀환에 온라인 커뮤니티가 들썩이고 있다. “늑구의 모험기를 책으로 내달라”, “‘유퀴즈’에 출연시켜달라” 등 재치있는 요구가 나오자 이를 상상해 인공지능(AI)으로 구현한 이미지들이 등장하며 ‘늑구 밈(meme)’이 쏟아지고 있다.17일 늑구의 생포 소식이 전해진 뒤 온라인 커뮤니티에는 늑구의 열흘간의 여정과 그 이후의 행보를 상상해 AI로 생성한 이미지가 올라와 화제를 모았다.이미지 속 늑구는 용접기를 들고 사파리 철조망을 절단해 동물원을 빠져나온다. 이어 미국의 ‘호르무즈 해협 역봉쇄’를 뚫고 도주한다. “미 해군 5함대가 추격에 나섰지만 실패했다”, “이란이 늑대 한 마리에 자존심이 붕괴했다며 격분했다” 등의 내용이 ‘뉴스 속보’로 전송된다.탈출한 늑대는 길거리에서 기타를 연주하며 ‘버스킹’ 공연을 하는 등 자유를 만끽한다. 그러다 마치 군부대를 이탈한 탈영병처럼 헌병대에 붙잡혀 오월드로 인계된다.돌아온 늑구는 ‘스타’로 떠올랐다. 오월드에는 늑구를 보려는 인파가 몰려들었고, 대전을 대표하는 빵집인 성심당에는 늑구의 얼굴과 발바닥 모양을 본뜬 ‘늑구빵’이 판매된다.늑구는 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블록’에 출연하고 자신의 여정을 담은 자서전을 직접 집필하는가 하면, ‘한국야생동물학회 추계학술대회’에서 늑대의 생태를 분석한 연구 결과를 발표한다.대전을 연고로 한 프로야구 한화 이글스와 프로축구 K리그1 대전하나시티즌의 팬들 사이에서는 ‘늑구의 저주’라는 신조어도 나온다.한화 이글스는 늑구가 탈출한 이튿날인 9일 경기가 우천 취소된 뒤 홈에서 치러진 6경기를 전패하고, 대전하나시티즌도 지난 12일 강원FC와의 홈 경기에서 2대0으로 완패한 탓이다.특히 최근 부진한 경기력으로 시름에 빠져 있는 한화 팬들 사이에서는 그간 “늑구가 경기력에 화가 나서 탈출했다”, “경기장 대신 늑구 찾으러 간다”는 아우성이 쏟아졌다. 늑구가 귀환하자 한화 팬들은 “늑구가 돌아왔으니 이제 연패도 끝날 것”, “이제 한화 불펜 제구만 돌아오면 된다”며 환호하고 있다.대전시와 대전소방본부에 따르면 당국은 이날 오전 0시 44분쯤 중구 안영동 대전남부순환고속도로 안영 나들목(IC) 인근에서 늑구를 포획했다.수색 당국은 전날 오후 5시 30분쯤 침산동 뿌리 공원 인근에서 늑대를 발견했다는 제보를 받고 수색에 나서 오후 11시 45분쯤 안영 IC 인근에서 늑구를 발견했다.구조당국은 17일 0시 15분부터 포획 작전에 착수해 늑구에게 마취총을 쏴 생포했다. 오월드로 이송된 늑구의 맥박과 체온은 모두 정상이었으며, 혈액검사에서는 특이사항이 없었던 것으로 확인됐다.대전시에 따르면 늑구는 동물원 측의 예상보다 더 야위었으며, 낚시바늘에 걸린 생선을 먹어 배 속에서 길이 2.6㎝ 가량의 낚시바늘이 발견돼 내시경으로 제거했다.대전시는 “늑구는 그간 먹이가 부족했고 양질의 먹이가 아닐 것으로 추정돼, 일주일 정도 전염병 여부를 관찰한 뒤 체력이 돌아오면 가족들과 합사할 것”이라고 설명했다. 늑구의 가족으로는 엄마와 아빠, 동생이 있다고 대전시는 전했다.오월드 측은 늑구가 안정을 되찾을 때까지 별도의 장소에서 늑구를 보호할 예정이다. 또한 늑구의 탈출을 계기로 방사장 내부 시설을 점검하는 등 시설 보완에 나설 방침이다.정국영 대전도시공사 사장은 이날 오월드 앞에서 기자회견을 열고 “혼란을 야기하고 시민께 심려를 끼쳐 죄송하다”면서 “외부 전문가와 합동으로 시설과 운영 시스템 전반에 대해 대대적으로 점검하고, 드러난 문제점에 대해 조치하겠다”고 밝혔다.