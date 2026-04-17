“폭행한 건 맞지만, 사실 아닌 것들이…” 故 김창민 감독 가해자, 방송에서 한 말이

SBS ‘궁금한 이야기 Y’, 가해자 A씨 인터뷰
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SBS ‘궁금한 이야기 Y’는 17일 고 김창민 감독 상해치사 사건을 다룬다. 자료 : SBS
고(故) 김창민 감독 상해치사 사건의 전말과 가해자들의 행각, 부실수사 의혹까지 이어지면서 공분을 사고 있는 가운데, 핵심 가해자인 A씨가 방송을 통해 입장을 밝힌다.
SBS는 17일 방송되는 ‘궁금한 이야기 Y’에서 김 감독 사건을 재조명하고 피의자 A씨의 인터뷰를 공개한다고 밝혔다.
A씨는 제작진과의 인터뷰에서 “폭행을 한 건 맞다”면서도 “그 외에 보도된 내용 중 사실이 아닌 부분이 계속 퍼지고 있다”며 억울함을 토로했다고 제작진은 설명했다.
김 감독은 지난해 10월 20일 오전 1시쯤 발달장애가 있는 아들과 경기 구리시에 있는 음식점을 찾았다가 옆자리에 앉은 남성들로부터 폭행을 당해 병원에서 치료를 받다 숨졌다.
김 감독은 식당에 있던 20대 남성 무리와 시비가 붙었는데, 이들 남성은 김 감독의 얼굴을 가격하고 목을 졸라 쓰러뜨린 뒤 머리와 얼굴 등을 발로 짓밟고 걷어차는 등 잔혹한 폭행을 이어갔다.
김 감독은 인근 병원으로 옮겨졌지만 폭행으로 인한 뇌출혈로 인해 뇌사 판정을 이송됐으나 뇌출혈로 인해 뇌사 판정을 받았고, 11월 장기기증을 통해 4명의 생명을 살리고 세상을 떠났다.
경찰은 당초 가해자 6명 중 A씨만을 피의자로 특정해 구속영장을 신청했다가 검찰이 보완을 요구하며 반려됐다. 이후 경찰은 상해치사 혐의로 A씨 등 2명에 대한 구속영장을 다시 신청했으나, 의정부지법 남양주지원은 “주거가 일정하고 증거인멸 우려가 없다”며 영장을 기각했다.
1985년생인 김 감독은 ‘경찰 인권영화제’에서 감독상을 받은 ‘그 누구의 딸’(2016)을 비롯해 ‘구의역 3번 출구’(2019) 등을 연출했다.
이에 경찰은 이 사건을 불구속 상태로 검찰에 넘겼고, 유가족 측은 “초동 대응부터 피의자 처벌까지 모든 과정이 부실하다”면서 가해자들이 구속되지 않은 채 버젓이 생활하고 있는 사실에 분통을 터뜨렸다.
‘부실 수사’ 논란이 일자 정성호 법무부 장관은 지난 7일 “검찰은 사건의 전모를 규명하고 가해자를 법의 심판대에 올리기 위해 경찰로부터 사건을 송치받은 뒤 전담팀을 구성해 보완수사에 착수했다”고 밝혔다.
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