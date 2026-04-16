女 BJ ‘식사 데이트권’ 구매해 만난 30대男, ‘강제추행 혐의’ 체포

30대男, BJ와 술자리 후 집에서 신체 접촉

“강제성 없었다” 혐의 부인

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30대 남성이 여성 인터넷 방송 진행자(BJ)를 성추행한 혐의로 경찰에 체포됐다.16일 서울 강남경찰서는 여성 BJ를 강제 추행한 혐의로 30대 남성 A씨를 현행범으로 체포했다고 밝혔다.A씨는 전날인 15일 오후 서울 강남구 한 식당에서 만난 여성 B씨를 자신의 집으로 데려가 강제 추행한 혐의를 받는다.B씨에 따르면 A씨는 ‘식사 데이트권’을 구매해 B씨와 함께 술자리를 가졌다. 그는 “성적 접촉은 하지 않겠다”고 약속했으나, 이후 자택으로 이동해 부적절한 신체 접촉을 했다고 B씨는 주장했다.B씨는 화장실로 몸을 피한 뒤 지인에게 도움을 요청했고, 신고를 받고 출동한 경찰이 현장에서 A씨를 체포했다.A씨는 체포 과정에서 신체 접촉 사실은 인정하면서도 “강제성은 없었다”며 혐의를 부인하고 있다.경찰은 양측 진술을 토대로 정확한 사실관계를 파악하고 있다.