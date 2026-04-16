왜 또 왔을까… 수배령 내린줄 모르고 제주 입국했다 덜미 잡힌 40대 중국인

지난해 12월 호텔 카지노서 현금 500만원 훔쳐

5개월만에 제주 입국했다가 경찰에 체포 조사중

이미지 확대 제주서부경찰서는 절도 혐의로 중국으로 달아났다 제주공항에서 체포한 중국인 A씨를 조사하고 있다. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 제주서부경찰서는 절도 혐의로 중국으로 달아났다 제주공항에서 체포한 중국인 A씨를 조사하고 있다. 제주 강동삼 기자

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제주에서 카지노 고객의 돈을 훔쳐 중국으로 달아났던 40대 중국인이 약 5개월 만에 경찰에 붙잡혔다.제주서부경찰서는 절도 혐의로 중국인 A씨를 체포해 조사 중이라고 16일 밝혔다.A씨는 지난해 12월 10일 오전 4시 10분쯤 제주의 한 호텔 카지노에서 다른 이용객의 현금 500만원을 훔쳐 달아난 혐의를 받고 있다. 범행 직후 중국으로 출국한 A씨는 수배 사실을 인지하지 못한 채 지내온 것으로 전해졌다.경찰은 A씨에 대해 수배령을 내리고 추적해 왔으며, A씨는 범행 약 5개월 만인 지난 15일 오전 제주국제공항을 통해 입국하다가 공항에서 대기 중이던 경찰에 의해 곧바로 체포됐다.경찰은 A씨에 대한 구속영장 신청을 검토하는 한편, 정확한 범행 경위를 조사하고 있다.