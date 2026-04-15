“부부싸움 하다 홧김에” 주방에 있던 흉기로 아내 찌른 60대 남성 체포

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부부싸움을 하다 홧김에 아내에게 흉기를 휘두른 60대 남편이 경찰에 붙잡혔다.충남 아산경찰서는 15일 특수상해 혐의로 60대 남성 A씨를 현행범 체포해 조사하고 있다고 밝혔다.A씨는 이날 낮 12시 37분쯤 아산시 온천동 한 아파트에서 부부싸움을 하다 주방에 있던 흉기로 아내 B씨의 다리를 찌른 혐의를 받는다.B씨는 병원으로 옮겨졌으며, 생명에는 지장이 없는 상태인 것으로 알려졌다.A씨는 경찰에 집 수리 대금 문제로 아내와 다투다 홧김에 범행했다고 진술했다. 이들 부부와 관련한 가정폭력 신고 이력은 없었던 것으로 전해졌다.경찰은 A씨를 상대로 자세한 범행 동기 등을 조사할 예정이다.