“당근에서 산 차라구요” 고교생이 무면허 운전…가로수 들이받아

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부산에서 한 고등학생이 중고 거래 플랫폼으로 구매한 승용차로 무면허 운전을 하다가 사고를 내고 경찰에 붙잡혔다.15일 부산 금정경찰서에 따르면 지난달 7일 오전 3시 30분쯤 금정구 두구동에서 달리던 에쿠스 차량이 진로 변경을 하던 중 가로수를 들이받는 사고를 냈다.경찰이 출동해 운전자를 파악한 결과 고등학생 A군으로 확인됐다.A군은 이날 친구 3명과 함께 교대로 운전한 것으로 알려졌다.이들은 과속을 하며 차선을 넘나들고 부모님 차량이나 오토바이를 운전하는 일행들과 경주를 벌이기도 한 것으로 전해졌다.특히 이들이 운전한 차량은 중고 거래 플랫폼 ‘당근마켓’에서 350만원을 주고 구매한 것으로 파악됐다.중고 거래 플랫폼에서는 신분증이나 면허 확인을 하지 않기 때문에 미성년자인 이들이 차량을 구매할 수 있었던 것으로 알려졌다.차량 등록은 20대 지인의 명의를 빌린 것으로 전해졌다.경찰 관계자는 “행위 전반에 관해 확인해야 할 부분이 많아서 조사를 진행하고 있다”고 밝혔다.