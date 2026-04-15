“당근에서 산 차라구요” 고교생이 무면허 운전…가로수 들이받아

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교통사고 자료 이미지. 서울신문DB
부산에서 한 고등학생이 중고 거래 플랫폼으로 구매한 승용차로 무면허 운전을 하다가 사고를 내고 경찰에 붙잡혔다.
15일 부산 금정경찰서에 따르면 지난달 7일 오전 3시 30분쯤 금정구 두구동에서 달리던 에쿠스 차량이 진로 변경을 하던 중 가로수를 들이받는 사고를 냈다.
경찰이 출동해 운전자를 파악한 결과 고등학생 A군으로 확인됐다.
A군은 이날 친구 3명과 함께 교대로 운전한 것으로 알려졌다.
이들은 과속을 하며 차선을 넘나들고 부모님 차량이나 오토바이를 운전하는 일행들과 경주를 벌이기도 한 것으로 전해졌다.
특히 이들이 운전한 차량은 중고 거래 플랫폼 ‘당근마켓’에서 350만원을 주고 구매한 것으로 파악됐다.
중고 거래 플랫폼에서는 신분증이나 면허 확인을 하지 않기 때문에 미성년자인 이들이 차량을 구매할 수 있었던 것으로 알려졌다.
차량 등록은 20대 지인의 명의를 빌린 것으로 전해졌다.
경찰 관계자는 “행위 전반에 관해 확인해야 할 부분이 많아서 조사를 진행하고 있다”고 밝혔다.
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