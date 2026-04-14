이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
나흘 만에 ‘늑구’ 목격… 언제 돌아올까
지난 8일 대전 오월드(동물원)를 탈출한 늑대 ‘늑구’가 13일 밤 오월드 인근 야산에서 목격됐다. 9일 새벽 드론에 탑재된 열화상 카메라에 포착된 것을 끝으로 자취를 감춘 지 나흘 만이다. 수색 당국은 14일 오전 포위망을 좁힌 뒤 마취총 1발을 발사했지만 늑구는 그대로 달아났다. 사진은 목격 영상에서 캡처한 늑구의 모습.
대전 연합뉴스
대전 연합뉴스
지난 8일 대전 오월드(동물원)를 탈출한 늑대 ‘늑구’가 13일 밤 오월드 인근 야산에서 목격됐다. 9일 새벽 드론에 탑재된 열화상 카메라에 포착된 것을 끝으로 자취를 감춘 지 나흘 만이다. 수색 당국은 14일 오전 포위망을 좁힌 뒤 마취총 1발을 발사했지만 늑구는 그대로 달아났다. 사진은 목격 영상에서 캡처한 늑구의 모습.
대전 연합뉴스
2026-04-15 14면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
늑대 ‘늑구’가 대전 오월드에서 탈출한 날짜는?