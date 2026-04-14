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나흘 만에 ‘늑구’ 목격… 언제 돌아올까

입력 2026-04-14 23:45
수정 2026-04-14 23:45
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나흘 만에 ‘늑구’ 목격… 언제 돌아올까
나흘 만에 ‘늑구’ 목격… 언제 돌아올까 지난 8일 대전 오월드(동물원)를 탈출한 늑대 ‘늑구’가 13일 밤 오월드 인근 야산에서 목격됐다. 9일 새벽 드론에 탑재된 열화상 카메라에 포착된 것을 끝으로 자취를 감춘 지 나흘 만이다. 수색 당국은 14일 오전 포위망을 좁힌 뒤 마취총 1발을 발사했지만 늑구는 그대로 달아났다. 사진은 목격 영상에서 캡처한 늑구의 모습.
대전 연합뉴스


지난 8일 대전 오월드(동물원)를 탈출한 늑대 ‘늑구’가 13일 밤 오월드 인근 야산에서 목격됐다. 9일 새벽 드론에 탑재된 열화상 카메라에 포착된 것을 끝으로 자취를 감춘 지 나흘 만이다. 수색 당국은 14일 오전 포위망을 좁힌 뒤 마취총 1발을 발사했지만 늑구는 그대로 달아났다. 사진은 목격 영상에서 캡처한 늑구의 모습.

대전 연합뉴스

2026-04-15 14면
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