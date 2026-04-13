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폭격맞은 듯… 청주 식당서 LP 가스 폭발
국립과학수사연구원과 소방 당국 관계자들이 13일 청주시 흥덕구 봉명동 한 식당의 LP 가스 폭발 사고 현장에서 합동 감식을 하고 있다. 이날 오전 4시쯤 발생한 사고로 인근 주민 15명이 다치고 반경 100m 내 아파트 105세대, 상가·주택 20여곳, 차량 90여대가 피해를 입었다. 청주 연합뉴스
국립과학수사연구원과 소방 당국 관계자들이 13일 청주시 흥덕구 봉명동 한 식당의 LP 가스 폭발 사고 현장에서 합동 감식을 하고 있다. 이날 오전 4시쯤 발생한 사고로 인근 주민 15명이 다치고 반경 100m 내 아파트 105세대, 상가·주택 20여곳, 차량 90여대가 피해를 입었다.
청주 연합뉴스
2026-04-14 10면
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