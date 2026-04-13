억대 해외 자산 있어도 ‘기초연금’ 수령… 구멍 뚫린 노인복지제도

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억대 해외 자산 있어도 ‘기초연금’ 수령… 구멍 뚫린 노인복지제도

백서연 기자
백서연 기자
입력 2026-04-13 18:18
수정 2026-04-13 18:18
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감사원 조사… 월소득에 포함 안 돼

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해외 계좌에 예금 등 5억원이 넘는 자산을 보유한 노인도 기초연금을 수령했다는 감사원 감사 결과가 나왔다. 해외 금융자산과 가상자산은 법이 정한 ‘소득 환산 재산’에 포함되지 않은 탓이다.

감사원은 13일 이 같은 내용의 노인복지제도 운영 및 관리 실태 감사 결과를 발표했다. 감사원은 해외 예금·주식·보험, 가상자산 등이 기초연금법이 인정하는 월 소득 환산 재산에 포함되지 않아 고액 자산가도 기초연금 수령이 가능하다는 허점을 지적했다. 표본 점검 결과 2023년 해외금융재산을 5억원 넘게 보유한 노인 624명 중 9명이 기초연금을 수령한 것으로 나타났다.

또 노인보호전문기관에서 노인학대 판정을 받은 시설이 최우수 기관으로 선정된 문제도 지적됐다.

이 같은 문제는 노인학대 판정 결과가 장기요양기관 평가에 반영되지 않으면서 발생했다. 이에 따라 2020~2023년 노인학대 판정을 받은 410개 요양기관 중 50개 기관이 최우수 등급을 받았다. 이 중 29개는 8억여원의 수가 가산금도 수령했다.

일상생활이 불가능해 요양등급을 받은 요양보호사가 노인 돌봄 서비스를 제공하는 경우도 있었다. 2019~2024년 이 같은 요양보호사 113명이 노인 137명에게 요양서비스를 제공한 것으로 조사됐다. 이들 요양보호사 중에는 침대에서 도움 없이 자세 변경이 불가능한 수준도 포함됐다. 14명은 수급자보다 요양등급이 오히려 높았다.
백서연 기자
2026-04-14 10면
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