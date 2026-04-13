유흥업소 종업원 성추행해 ‘직위해제’ 40대 순경, 이번엔 음주운전 사고

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

유흥업소 종업원 성추행해 ‘직위해제’ 40대 순경, 이번엔 음주운전 사고

하승연 기자
입력 2026-04-13 15:05
수정 2026-04-13 15:42
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
서울신문DB
서울신문DB


유흥업소 여종업원을 성추행해 직위해제 된 경찰이 음주운전을 하다 교통사고를 내 물의를 빚고 있다.

13일 제주서부경찰서는 도로교통법 위반(음주운전) 및 교통사고처리특례법 위반(치상) 혐의로 서귀포경찰서 소속 40대 A순경을 입건해 조사 중이다.

그는 지난 8일 오후 9시쯤 제주시 노형동 인근 도로에서 술에 취한 상태로 차를 몰다 신호 대기 중인 앞 차량을 들이받는 사고를 낸 혐의를 받는다.

당시 A순경의 혈중알코올농도는 면허 취소 수치인 0.08% 이상인 것으로 알려졌다. 경찰은 A순경과 피해 차량 운전자를 대상으로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

A순경은 지난 2월 유흥주점에서 여종업원을 추행한 혐의(강제추행)로 검찰에 송치돼 현재 직위해제 된 상태다. 그는 앞서 존속폭행과 무전취식 등으로 경장 계급에서 순경으로 강등 처분받은 바 있다.
하승연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
A순경이 조사받는 혐의는 몇 개인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로