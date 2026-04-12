완도 냉동창고서 화재···진압 소방관 2명 사망

이미지 확대 완도군 군외면 한 수산물 가공업체 냉동창고에서 난 불로 내부에 진입하던 소방관 2명이 숨졌다. 사진은 진화와 수색 작업 벌이는 소방 당국.연합뉴스. 닫기 이미지 확대 보기 완도군 군외면 한 수산물 가공업체 냉동창고에서 난 불로 내부에 진입하던 소방관 2명이 숨졌다. 사진은 진화와 수색 작업 벌이는 소방 당국.연합뉴스.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남 완도의 한 냉동창고에서 불이 나 진화 작업에 투입된 소방관 2명이 숨졌다.12일 전남소방본부 등에 따르면 이날 오전 8시 25분쯤 완도군 군외면 한 수산물 냉동창고(3693㎡)에서 불이 나 소방당국에 의해 3시간 만에 진화됐다.이 불로 진화 작업에 투입됐다 고립된 완도소방서 구조대원 박모(44) 소방위와 해남소방서 노모(31) 소방사가 숨진 채 발견됐다. 업체 관계자인 50대 남성도 연기를 들이마셔 병원으로 이송됐으나 생명에 지장은 없는 것으로 전해졌다.소방당국은 장비 39대와 대원 115명을 투입해 불이 난 지 2시간 30여분 만인 오전 11시 1분쯤 큰 불을 껐다. 창고가 샌드위치 패널로 이뤄진 탓에 불길을 잡는 데 어려움을 겪었던 것으로 알려졌다.소방당국은 공장 에폭시 작업 중 불이 났다는 관계자의 진술을 토대로 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.