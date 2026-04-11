[속보] 고양 BTS 공연장서 입장 팔찌 ‘500개’ 도난…용의자 추적 중

이미지 확대 BTS가 돌아왔다 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 종로구 광화문광장에서 컴백을 기념해 ‘BTS 컴백 라이브 : 아리랑’ 공연을 선보이고 있다. (공동취재) 2026.03.21. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 BTS가 돌아왔다 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 종로구 광화문광장에서 컴백을 기념해 ‘BTS 컴백 라이브 : 아리랑’ 공연을 선보이고 있다. (공동취재) 2026.03.21. 뉴시스

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경기 고양시 BTS 공연장 티켓부스에서 입장용 손목 팔찌 500개가 사라져 경찰이 용의자를 쫓고 있다.11일 경찰에 따르면 이날 오후 3시 20분쯤 고양시 일산서구 고양종합운동장 보조경기장 티켓부스에서 한 남성이 손목 팔찌 500개를 들고 달아났다는 신고가 접수됐다.신고를 받은 경찰은 용의자의 인상착의를 토대로 주변 주요 길목을 중심으로 수색을 벌이고 있다.해당 팔찌는 공연장 입장에 필요한 물품으로, 현장에서는 티켓과 함께 확인 절차를 거쳐야 입장할 수 있다.