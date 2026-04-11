김구 선생 향해 “뭔데 이 아저씨”…독립운동가 조롱 잇따라 ‘논란’

이미지 확대 독립운동가 관련 악성 게시물이 끊이지 않고 있어 논란이다. 사진은 독립운동가에 대한 악성 게시물. 서경덕 교수팀 제공 닫기 이미지 확대 보기 독립운동가 관련 악성 게시물이 끊이지 않고 있어 논란이다. 사진은 독립운동가에 대한 악성 게시물. 서경덕 교수팀 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

독립운동가 관련 악성 게시물이 끊이지 않고 있어 논란이다.지난 10일 서경덕 성신여대 교수는 “11일 대한민국 임시정부 수립일을 맞아 틱톡 및 각종 SNS를 조사했다”며 “독립운동가 조롱 게시물이 여전히 많았다”고 밝혔다.최근 AI로 제작한 ‘유관순 방귀 로켓’과 ‘안중근 방귀 열차’ 영상이 논란이 됐다. 서 교수에 따르면 독립운동가에 관한 외모 평가, 독립운동가 기여도 순위 매기기, 자신들이 좋아하는 게임 및 연예인과 합성하기 등 게시된 악성 게시물이 다양했다.서 교수는 “독립운동가를 성관계로 표현한 믿지 못할 사진도 발견됐다”며 “법조계에 따르면 이러한 악성 콘텐츠에 대한 실질적인 처벌은 어려운 상황”이라고 전했다. 그는 “사자(死者)에게는 모욕죄가 적용되지 않는다”며 “사자명예훼손죄는 허위 사실에 한정해 죄가 성립되기에 일반적인 명예훼손죄보다 훨씬 까다롭기 때문”이라고 했다.서 교수는 “무엇보다 정부와 국회는 독립운동가를 모욕하는 행위를 방지하기 위한 독립유공자예우에 관한 법률 개정안을 조속히 마련해야 할 것”이라며 “이런 악성 콘텐츠를 발견하게 되면 우리 누리꾼들의 적극적인 신고를 통해 게시물 노출이 될 수 없도록 만드는 것이 가장 중요하다”고 말했다. 이어 “동영상 플랫폼 및 SNS 측도 다시는 이런 일이 재발하지 않도록 적극적인 모니터링을 강화해야 할 것”이라고 했다．