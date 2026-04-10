박용선 국힘 포항시장 후보 검찰 송치…경선 승리 8일 만

이미지 확대 경북 포항시청에서 지난달 23일 기자회견을 하고 있는 박용선 국민의힘 경북 포항시장 후보. 김형엽 기자 닫기 이미지 확대 보기 경북 포항시청에서 지난달 23일 기자회견을 하고 있는 박용선 국민의힘 경북 포항시장 후보. 김형엽 기자

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국민의힘 경북 포항시장 후보가 공직선거법 위반과 횡령 등 혐의로 검찰에 송치됐다.경북경찰청은 박용선 국민의힘 포항시장 후보에 대한 보완수사 결과 불구속 기소 의견으로 최근 검찰에 송치했다고 10일 밝혔다.박 후보는 2023년 한 단체가 경북도·포항시로부터 1억 8000만원의 보조금을 받아 사업을 하는 과정에서 단체 명의로 내야 할 자부담비 2000만원을 대신 낸 혐의를 받고 있다. 그는 당시 3선 도의원으로, 해당 단체의 회장을 맡고 있었다.경찰은 박 후보가 사업비를 기부해 공직선거법을 위반한 혐의가 있다고 보고 수사를 진행해 왔다. 또한 박 후보는 가족 명의 회사를 통해 거액을 횡령한 혐의도 받고 있다.앞서 경찰은 지난해 9월 박 후보를 공직선거법 위반, 횡령 등 혐의로 검찰에 기소 의견으로 송치했다. 검찰은 사건 송치 이후 경찰에 두 차례 보완수사를 요청했다.박 후보는 당내 경선을 통해 지난 2일 포항시장 후보로 최종 선정됐다.경찰 관계자는 “보완수사 결과를 최근 검찰에 통보했다. 자세한 것은 확인해 줄 수 없다”고 했다.