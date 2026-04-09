울산 해군 잠수함 화재…실종자 발견됐지만 구조 난항

좁은 공간에 설비 빽빽해 진입 어려워

이미지 확대 HD현대중공업 울산조선소 전경. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 HD현대중공업 울산조선소 전경. 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

9일 HD현대중공업 울산조선소에서 발생한 해군 잠수함 화재 사고와 관련, 실종됐다 발견된 60대 노동자의 구조 작업이 난항을 겪고 있다.소방 당국 등에 따르면 이날 오후 1시 58분쯤 창정비 중이던 해군 214t급 잠수함 홍범도함 내부에서 화재가 발생했다.연기가 급격히 퍼지면서 현장에서 작업 중이던 47명 중 46명은 긴급 대피했으나, 청소 작업 중이던 60대 협력업체 여성 노동자 A씨는 빠져나오지 못하고 실종됐다.소방 당국은 오후 2시 38분쯤 대응 1단계를 발령, 장비 30여대를 동원해 진화 작업을 벌인 끝에 오후 3시 56분쯤 불을 완전히 껐다.이후 A씨는 오후 4시 38분쯤 홍범도함 내부 지하 공간에서 쓰러진 채 발견됐다. 그가 발견된 곳은 잠수함 1층 생활공간 아래쪽으로 바닥부 출입구(해치)에서 1m가량 떨어진 지점이었다.하지만 발견 이후에도 구조는 쉽지 않은 상황이다.해당 공간으로 향하는 진입로가 성인 한 명이 겨우 통과할 수 있을 정도로 좁은데다, 내부에는 전선과 배관·산소 탱크 등 각종 설비가 빽빽하게 들어차 있어서다. 현재까지 A씨의 정확한 상태도 확인되지 않았다.소방 당국은 업체 관계자들과 협력해 구조를 시도하고 있다.울산소방본부 관계자는 “대상자가 있는 장소는 사람 한명도 겨우 진입할 수 있을 정도로 협소해 구조 완료까지는 상당한 시간이 소요될 것으로 예상된다”고 전했다.불이 난 홍범도함은 HD현대중공업에서 창정비 중이었던 것으로 확인됐다. 잠수함 창정비는 선체와 장비를 최적 성능으로 유지하고자 조선소에 입항해 하는 제반 정비작업이다.홍범도함은 배수량 1800t 규모에 길이 65.3ｍ, 폭 6.3ｍ로 HD현대중공업이 건조해 2018년 해군에 인도했다.