술 취해 자기 집에 불 지른 50대 붙잡혀

이미지 확대 불에 탄 주택 내부. 2026.4.9. 전북특별자치도 소방본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 불에 탄 주택 내부. 2026.4.9. 전북특별자치도 소방본부 제공

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전북 군산에서 50대 남성이 술에 취해 자기 집에 불을 지른 혐의로 경찰에 붙잡혔다.군산경찰서는 현주건조물방화 혐의로 50대 A씨를 현행범 체포해 조사 중이라고 9일 밝혔다.A씨는 이날 오전 11시쯤 군산시 문화동 한 상가 건물 2층 자택에서 방화를 시도한 것으로 알려졌다.신고를 받고 출동한 경찰은 술에 취해 건물 주변을 배회하던 A씨를 현행범으로 체포했다.그는 경찰 조사에서 “집에 옷가지를 모아놓고 불을 질렀다”고 진술한 것으로 전해졌다.불은 소방당국에 의해 약 20분 만에 진화됐다. 다행히 인명 피해는 발생하지 않았지만 건물 외벽이 그을리고 내부가 타 소방서 추산 1600만원 상당의 재산 피해가 났다.경찰은 구체적 경위를 조사할 예정이다.