부산 기장군 병원서 방사선 피폭 사고…원안위 조사 착수

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원자력안전위원회는 9일 부산 기장군의 한 병원에서 비정상 방사선 피폭 사고가 발생했다는 보고를 받고 즉시 조사에 착수했다고 밝혔다.해당 병원은 이날 오전 8시 36분쯤 소방업체 직원이 가속기실 내부에 머물러 있었음에도 이를 인지하지 못한 채 다른 직원이 조종실에서 가속기를 작동시켰다고 보고했다.이 과정에서 내부에 있던 직원이 밖으로 나오기 위해 문을 여는 순간 인터락이 작동하며 방사선 조사(照射)는 중단됐다. 인터락은 방사선 조사를 중단시키는 장치다.조사 시간은 오전 8시 36분부터 47분까지 11분간 이뤄진 것으로 파악됐다.원안위는 즉시 한국원자력안전기술원에 조사를 의뢰했으며, 현장 점검과 피폭자 면담 등을 통해 정확한 사고 경위와 원자력안전법령 위반 여부를 확인할 방침이다.