“양치기 소년도 아니고”…112에 112차례 허위 신고한 60대 여성

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112에 112번 거짓 신고를 한 여성이 경찰에 붙잡혔다.경기 수원권선경찰서는 9일 경범죄처벌법 위반 혐의로 60대 A씨를 체포해 조사하고 있다고 밝혔다. A씨는 지난 1일 수원시 권선구에 있는 거주지에서 “사람이 흉기에 맞았다”며 112에 거짓 신고를 한 혐의를 받고 있다.경찰은 A씨 거주지를 비롯한 주변 수색 과정에서 특이 사항을 발견하지 못했다. 이에 따라 그가 거짓 신고를 했다고 판단해 현행범 체포했다.A씨는 지난달 2일부터 지난 1일까지 112에 허위 신고 총 112건을 접수한 것으로 파악됐다. 주요 신고 내용은 “옆집이 시끄럽다”, “남자 목소리가 들린다” 등이었다. 그는 경찰 조사에서 ‘정신 질환’을 앓고 있다는 취지의 주장을 한 것으로 전해졌다.다만 경찰은 A씨에게서 뚜렷한 정신 질환 증세가 나타나지 않아 ‘응급입원 조치’를 하지 않았다고 전했다. ‘응급입원 조치’란 자해하거나 타인을 공격할 가능성이 큰 사람에 대해 의사·경찰관 동의를 받아 정신의료기관에 입원시키는 제도다.